Dombivli News: डोंबिवली पश्चिमेला विजेचा लंपडाव, नागरिक त्रस्त!

डोंबिवली : शहरातील गरिबाचा वाडा, महाराष्ट्र नगर, गोपीनाथ चौक परिसर आदी भागात सकाळ-संध्याकाळ सातत्याने दीड ते दोन तास वीज पुरवठा खंडीत होत आहे. सातत्याने सुरु असलेल्या या विजेच्या लपंडावाने नागरिक हैराण झाले आहेत. वीज पुरवठा खंडित झाल्यास महावितरणच्या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधला असता तेथील दुरध्वनी उचचला जात नाही, त्यामुळे नागरिक आणखी त्रस्त होत आहेत..महावितरणच्या गरीबाचावाडा विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र नगर, गोपीनाथ चौक परिसरत येतो. गेल्या काही दिवसांपासून सकाळी दहा वाजता वीज पुरवठा खंडित झाला की त्यानंतर दीड ते दोन तास वीज पुरवठा गायब असतो. वीजपुरवठा सुरू झाला की त्यानंतर विजेचा लपंडाव दिवसभर सुरु राहतो. संध्याकाळी पुन्हा वीजपुरवठा खंडित झाला की त्यानंतर दोन तास वीजपुरवठा गायब असतो. महावितरणच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना यासंदर्भात संपर्क केला की त्यांचे मोबाईल फोन बंद असतात..कार्यालयातील दुरध्वनी देखील उचलला जात नाही. सोमवारी संध्याकाळी सहा वाजता खंडित झालेला गरीबाचावाडा फिडरचा वीज पुरवठा रात्री पावणे नऊ वाजता सुरू झाला. बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता गरीबाचावाडा फिडरचा वीज पुरवठा खंडित झाला. हा वीजपुरवठा साडे अकरा वाजता पूर्ववत झाला.वीजपुरवठा सतत खंडित होत असताना महावितरण चे स्थानिक अथिकारी वीज पुरवठा अखंडित राहील यादृष्टीने कोणतीही कृती करत नसल्याने नागरिक संतप्त आहेत. गरीबाचावाडा विभागात अनेक ठिकाणी जुन्या वीजवाहिन्या ऐकमेकांना जोडून तात्पुरता वीजपुरवठा सुरू आहे. या वीजवाहिन्या खोदकाम करताना मुसळधार पावसात खराब होतात. त्यामुळे या भागात सतत वीजपुरवठा खंडित होतो, अशी नागरिकांची तक्रार आहे..गरीबाचापाडा भागात अनेक नवीन इमारतींची कामे सुरू आहेत. या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात विकासकाने घेतलेल्या वीज मीटरवर या रहिवास निर्माण झालेल्या आहेत. या इमारतीमधील रहिवाशांना काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपातील वीज मीटरवरून थेट घराघरात वीज जोडण्या देण्याचे प्रकार घडले आहेत. डोंबिवलीत बहुतांशी कर्मचाऱ्यांचे कार्यालयीन काम घरातून सुरू असतात. काम सुरू करण्याच्या सकाळच्या वेळेत वीज पुरठा खंडित होतो. गरीबाचावाडा भागात अनेक चाळी, व्यापारी गाळ्यांमध्येरहिवासी घरगुती पद्धतीने गृहपयोगी वस्तू तयार करण्याचे व्यवसाय करतात. हे व्यवसाय विजेवर अवलंबून आहेत. दुकानात वीज पुरवठा नसेल तर व्यापान्यांना दुकानात काम करणे अवघड होते..कार्यवाही करण्याची मागणीडोंबिवली पश्चिमेत गरीबाचावाडा विभागात हे वीज जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. स्थानिक नागरिकांनी या सततच्या वीज लपंडावासंदर्भात महावितरणच्या कार्यालयात तक्रारी करून त्याची दखल घेण्यात येत नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. महावितरणचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांनी डोंबिवली पश्चिमेत गरीबाचावाडा विभागात होणाऱ्या सततच्या खंडित वीज पुखठ्याची माहिती घेऊन वीज पुरवठा सुरळीत राहील, यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे..