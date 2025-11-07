मुंबई

Mumbai News: ‘एल्फिन्स्टन’ पाडकामामुळे विक्रेत्यांचे नुकसान, व्यवसायात ७० टक्क्यांनी घट; उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न कायम

Elphinstone Bridge Construction: प्रभादेवी येथील एल्फिन्स्टन पुलाचे काम सुरु असून याठिकाणी छोटा-मोठा व्यवसाय करणाऱ्यांचे हाल होत आहेत.
मुंबई : प्रभादेवी येथील ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पूल पाडून दीड महिना उलटला. दरम्यान, या ठिकाणी वर्षानुवर्षे छोटा-मोठा व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या विक्रेत्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले. त्यांच्या व्यवसायावर हा पूल पाडल्याने खूप मोठा परिणाम झाल्याचे येथील विक्रेत्यांनी सांगितले.

