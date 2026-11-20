मुंबई : प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाजवळ अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध पश्चिम रेल्वेने पाडकाम मोहीम हाती घेतली होती. प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेकडील रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमित बांधकामांवर पश्चिम रेल्वेकडून हातोडा चालवण्यात येणार होता. मात्र या कारवाईला स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत जोरदार निदर्शने केली. .यावेळी ही कारवाई थांबवण्यासाठी ठाकरे गटाचे अजय चौधरी आणि मनसेचे बाळा नांदगावकर हे देखील रस्त्यावर उतरले होते. येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करुनच तोडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती. तोडकामासाठी आलेले रेल्वेचे पथक आणि पोलिसांकडून कारवाई सुरूच होती. अखेर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना थेट फोन करुन ही कारवाई थांबवली आहे..Prabhadevi: मोठी बातमी! प्रभादेवीतील १०१ बांधकामांवर रेल्वेची तोडक कारवाई; स्थानिकांचा विरोध, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त.मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाजवळील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध पश्चिम रेल्वेने शुक्रवारी हाती घेतलेली पाडकाम मोहीम, स्थानिक रहिवाशांच्या तीव्र विरोध आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे थांबवण्यात आली आहे. मुंबईतील प्रभादेवी येथील रेल्वे स्थानक परिसरातील अतिक्रमण विरोधी कारवाई रोखण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेल्वे मंत्री आर. आश्विन यांच्यासोबत फोन वरून चर्चा करत अतिक्रमण तात्काळ रोखण्यासाठी सांगितले. त्यानुसार रेल्वे मंत्री आर आश्विन यांनी कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले. यामुळे येथील १०२ रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे..उपमुख्यमंत्री शिंदे काय म्हणाले?उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत प्रतिक्रया देताना असे म्हटले की, 'रेल्वेची तोडक कारवाई आज सुरू झाली होती, ती आता थांबलेली आहे. याठिकाणी पन्नास-साठ वर्षांपासून राहणाऱ्या लोकांवर कारवाई सुरू होती. मात्र आता मी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहेबांशी बोललो असून त्यांनी अधिकाऱ्याला सांगून कारवाई स्थगित केलेली आहे. यानंतर निर्माण विभाग आणि रेल्वेचा RND विभाग मिळून पुनर्वसनाचं कायमचं धोरण करणार आहेत. त्यामुळे सर्व लोकांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार दूर होणार आहे..भाजप आमदाराला 3 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा, अलिबाग न्यायालयाचा निर्णय; राजकीय वर्तुळात खळबळ; नेमकं प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.