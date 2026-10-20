मुंबई

Pradeep Purnekar Case: टल्ली, पपलूच्या कोठडीत तीन दिवसांची वाढ, गुन्ह्यातील शस्त्रे, हेल्मेटचा शोध; तपासातील गोपनीय नोंदीने चर्चेला उधाण

Pradeep Purnekar Death Case: प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात आरोपींच्या कोठडीत तीन दिवसांची वाढ करण्यात आली असून तपासातील गोपनीय नोंदीमुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
Pradeep Purnekar Case

Pradeep Purnekar Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप उर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली आणि अमितसिंग उर्फ पपलू यांच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने तीन दिवसांची वाढ केली आहे. दोघांच्या कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना सोमवारी ठाणे न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

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