Pradeep Purnekar Death: हत्येपूर्वी परिसरात रेकी! तपासातून उलगडला घटनाक्रम, गोळीबाळानंतर वार

ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात तपासातून नवनवीन माहिती समोर येत आहे. हत्येच्या दिवशी नेहमी चप्पल घालणारा सुभाष उर्फ पप्या शिंदे शूज घालून कार्यालयात आला होता. पूर्णेकर यांच्या केबिनचा दरवाजा उघडा ठेवता यावा, यासाठी त्याने शूज न काढताच केबिनमध्ये प्रवेश केल्याची माहिती पोलिस तपासातून गुरुवारी (ता. १५) समोर आली आहे..हत्येच्या आदल्या दिवशी पप्प्या चप्पल घालून पूर्णेकर यांच्या कार्यालयात आला होता. केबिनमध्ये जाण्यापूर्वी त्याने चप्पल बाहेर काढली होती. त्यावेळी कार्यालयाबाहेर बसलेल्या पूर्णेकर यांच्या एका कार्यकत्यनि त्याची चप्पल घालून लघुशंकेसाठी गेल्याने पप्प्याने त्याला झापले होते; मात्र, हत्येच्या दिवशी पप्प्या शूज घालून आला. त्याने शूज न काढताच केबिनमध्ये प्रवेश केला आणि दरवाजा उघडा राहावा, यासाठी पाय बाहेर काढून तो पूर्णेकर यांच्यासमोर बसल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली..शाळा प्रवेशाच्या नियमात बदल! नर्सरी ते पहिली प्रवेशाचे नवे वय लागू, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; पाहा GR....याचदरम्यान संतोष कनोजिया उर्फ टल्ली तेथे आला. त्याने पप्प्याला वाढदिवसाला येण्याबाबत विचारणा केली. त्यानंतर नितेश पवार उर्फ भावड्या तेथे पोहोचला. या दोघांनी संधी साधून पूर्णेकर यांच्यावर गोळीबार केला. त्यानंतर निखिल यादव आणि अमित सिंह उर्फ पपलू यांनी चॉपरने वार केले. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. हत्येपूर्वी कनोजिया आणि पवार हे पप्प्याच्या दुचाकीवरून परिसरात आल्याचे सीसीटीव्ही चित्रणात दिसून आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. हत्येनंतर आरोपींना पसार होण्यासाठी पप्प्याने चारचाकी वाहनाची व्यवस्था केली होती..आरोपींनी झाडल्या सहा गोळ्याकनोजिया आणि पवार यांनी केलेल्या गोळीबारात एकूण सहा गोळ्या झाडण्यात आल्याची माहिती पोलिस तपासातून समोर आली आहे. त्यापैकी दोन गोळ्या पूर्णेकर यांना लागल्या. घटनास्थळी पाच पुंगळ्या आढळल्या, तर एक राउंडही मिळून आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले..Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा.आरोपींना भरचौकात फाशी द्या : सरनाईकहत्या प्रकरणातील आरोपींना भरचौकात फाशी दिली पाहिजे, अशी भूमिका परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली. या घटनेचा राजकीय लाभउठविण्याचा प्रयत्न करू नये, असे सांगत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. या प्रकरणाच्या तपासात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला. शिंदे यांचा हस्तक्षेप असता, तर मीनाक्षी रिदि यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले नसते, असे ते म्हणाले..पनवेलपासून प्रयागराजपर्यंत आरोपींचा प्रवासहत्येनंतर पसार होण्यासाठी पप्प्याने चारचाकी वाहनाची व्यवस्था केली होती. पप्प्याला वगळून अन्य चार आरोपी या वाहनातून पनवेलपर्यंत गेले. त्यातील दोघांना पकडण्यात आले. तर कनोजिया आणि अमित सिंह यांनी पुण्यापर्यंत प्रवास केला. पुण्यातून रेल्वेने उत्तर प्रदेशात पोहोचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.