मुंबई

Pradeep Purnekar Death: हत्येपूर्वी परिसरात रेकी! तपासातून उलगडला घटनाक्रम, गोळीबाळानंतर वार

Pradeep Purnekar Death Case: प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात तपासातून महत्त्वाचा ट्विस्ट समोर आला आहे. पप्या शिंदेने चपलांऐवजी बूट घातले होते, ज्यामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण आले आहे.
Pradeep Purnekar Case

Pradeep Purnekar Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणात तपासातून नवनवीन माहिती समोर येत आहे. हत्येच्या दिवशी नेहमी चप्पल घालणारा सुभाष उर्फ पप्या शिंदे शूज घालून कार्यालयात आला होता. पूर्णेकर यांच्या केबिनचा दरवाजा उघडा ठेवता यावा, यासाठी त्याने शूज न काढताच केबिनमध्ये प्रवेश केल्याची माहिती पोलिस तपासातून गुरुवारी (ता. १५) समोर आली आहे.

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