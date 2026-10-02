Purnekar Murder Case : पूर्णेकर हत्या प्रकरणात मीनाक्षी शिंदेंचा मोठा खुलासा; राजकीय दबावाचा आरोप, पत्रकार परिषदेत काय म्हणाल्या?

प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे नाव पुरवणी जबाबात समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सुरुवातीच्या FIRमध्ये आरोपी म्हणून आपले नाव नव्हते, मात्र नंतर राजकीय दबावातून आपले नाव समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. आपल्याविरोधात ठोस पुरावे नसताना आरोप केले जात असल्याचे सांगत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले..‘FIRमध्ये सुरुवातीला माझं नाव नव्हतं’मीनाक्षी शिंदे यांनी सांगितले की, प्रदीप पूर्णेकर प्रकरणात सुरुवातीला दाखल झालेल्या FIRमध्ये त्यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. मात्र, काही राजकीय नेते प्रकरणाच्या ठिकाणी आल्यानंतर आपले नाव पुरवणी जबाबात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या प्रकरणाचा राजकीय वापर केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावरही त्यांनी राजकीय आरोप केले. शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांना या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कोणताही ठोस पुरावा नसताना एखाद्या व्यक्तीवर आरोप करणे योग्य नसल्याचे त्या म्हणाल्या..‘पोलिसांच्या तपासात अडथळा आणणार नाही’सध्या पोलिसांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने तपास प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होईल असे कोणतेही भाष्य करणार नसल्याचे मीनाक्षी शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांकडून योग्य दिशानिर्देश मिळाल्यानंतर प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.प्रदीप पूर्णेकर यांच्या कुटुंबीयांनी मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांच्या सहभागाचा आरोप केला होता. त्यानंतर दोघांची नावे पुरवणी जबाबात समाविष्ट झाल्याची माहिती समोर आली. मात्र, मीनाक्षी शिंदे यांनी हे आरोप नाकारले आहेत..\npradip purnekar : कुटुंबीयांचा ठिय्या, ३ महिला ताब्यात पुर्णेकर प्रकरणात काय काय घडलं? .दिशा सालियन प्रकरणाचा संदर्भपत्रकार परिषदेत मीनाक्षी शिंदे यांनी दिशा सालियन प्रकरणाचा संदर्भ देत आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नावांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. FIRमध्ये त्यांची नावे असल्याचा दावा करत, त्या प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाईची मागणी का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला..‘दोषी कोण, हे तपासातून समोर येईल’प्रकरणातील इतर आरोपींना आपण किंवा आपले पती ओळखता का, या प्रश्नावर शिंदे यांनी आपल्या प्रभागातील प्रत्येक मतदाराशी परिचय असणे स्वाभाविक असल्याचे सांगितले. मात्र, एखादी व्यक्ती दोषी आहे किंवा तिच्या मनात काय आहे, हे केवळ ओळखीवरून ठरवता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.या प्रकरणात पोलिसांकडून सुरू असलेल्या तपासाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे मीनाक्षी शिंदे यांनी सांगितले. तपासातून जे काही निष्पन्न होईल ते समोर येईल आणि दोषी व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Pradeep Purnekar: प्रदीप पूर्णेकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्याला अटक, गोव्याला पळ काढताना मुसक्या आवळल्या; २ फरार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.