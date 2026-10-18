Pradeep Purnekar: 'आता तुझा नंबर', प्रदीप पूर्णेकरांनंतर कुटुंबातील आणखी एका सदस्याला जीवे मारण्याची धमकी, ठाण्यात खळबळ

ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्याप्रकरणी शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांची शनिवारी तिसऱ्यांदा चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात दररोज नवनवीन माहिती समोर येत असताना आता प्रदीप पूर्णेकर यांच्यानंतर आता कुटुंबातील एका सदस्याला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे..प्रदीप पूर्णेकर यांची पुतणी खुशबू हिला सोशल मीडियावरील मेसेजद्वारे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. 'आता पुढचा नंबर तुझा' अशा आशयाची धमकी देण्यात आली आहे. यामुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरण आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .राजेंद्र शिंदेंची पावणेसात तास चौकशीखंडणीविरोधी पथकाच्या कार्यालयात सुमारे पावणेसात तास चाललेल्या राजेंद्र शिंदे यांच्या चौकशीत अटकेतील आरोपी संतोष कनोजिया ऊर्फ टल्ली आणि अमित सिंग ऊर्फ पपलू यांच्यासोबत त्यांची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली असून, सोमवारी पुन्हा हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.पूर्णेकर यांच्या पुतणीला धमकीप्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येचे प्रकरण ताजे असतानाच त्यांच्या पुतणी खुशबू पूर्णेकर हिला मोबाईलवरून धमकीचा संदेश आला आहे. या प्रकारामुळे पूर्णेकर कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खुशबू ही माजी नगरसेवक जयनाथ पूर्णेकर यांची मुलगी आहे..Mumbai News: पवई तलावाचे पाणी पिण्यायोग्य होणार, महापालिका जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.