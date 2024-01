Prakash Ambedkar: "दिवाळी साजरी करण्यासाठी गरिबांना 1 हजार रुपये द्या"; आंबेडकरांची PM मोदींना विनंती

मुंबई : राम मंदिराच्या उद्घाटनाची तयारी देशभरात जोरदार सुरु आहे. त्यासाठी निमंत्रण देण्याची लगबग सुरु आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना २२ जानेवारीला दिवाळी साजरी करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पण यावरुन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदींना टोला लगावला आहे. दिवाळी साजरी करण्यासाठी मोदींनी १-१ हजार रुपये गरीबांना वाटप करावेत, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. (Distibute one thousand rupees each to BPL Family then only Diwali can be celebrated on 22 January Prakash Ambedkar advice to PM Modi)