Bhandup BEST Bus Accident: भांडूप बेस्ट बस अपघातात बालकराकाराच्या आईचा मृत्यू!

BEST Bus Accident: भांडूप येथे झालेल्या बेस्ट बस अपघातात मृत महिला प्रणिता रसम यांनी लेकीला दूर ढकलून तिचा जीव वाचवला. मात्र यामध्ये प्रणिता यांचा मृत्यू झाल्यामुळे हळहळ पसरली आहे.
मुंबई : बेस्ट बसचे अपघाताचे सत्र सुरु असताना नुकतेच भांडूप येथे बस अनियंत्रित झाल्यामुळे भीषण अपघात घडला. यामध्ये चौघांचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाले आहेत. मात्र या दुर्घटनेत हक्काचा माणूस गमावलाच, सोबत संपूर्ण कुटुंबाचा आधार हरपला; अशा प्रतिक्रिया मृत्यू झालेल्या चौघांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केल्या आहेत.

