Bhandup BEST Bus Accident: भांडूप बेस्ट बस अपघातात बालकराकाराच्या आईचा मृत्यू!

मुंबई : बेस्ट बसचे अपघाताचे सत्र सुरु असताना नुकतेच भांडूप येथे बस अनियंत्रित झाल्यामुळे भीषण अपघात घडला. यामध्ये चौघांचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाले आहेत. मात्र या दुर्घटनेत हक्काचा माणूस गमावलाच, सोबत संपूर्ण कुटुंबाचा आधार हरपला; अशा प्रतिक्रिया मृत्यू झालेल्या चौघांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केल्या आहेत. .भांडूप येथे झालेल्या बेस्ट बस अपघातावेळी बस अंगावर येताना पाहताच घटनास्थळी असलेल्या प्रणिता रसम (३५) यांनी सोबत असलेल्या लेकीला दूर ढकलून तिचा जीव वाचवला. मात्र यामध्ये त्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्यामुळे कुटुंबामध्ये हळहळ पसरली आहे..नेमके काय घडले?भांडूप येथे बेस्ट बस अपघातानंतर प्रणिता रसम यांच्या १३ वर्षाच्या मुलीने कुणाचा तरी फोन घेऊन तिचे वडील संदीप रासम यांना अपघाताची माहिती दिली. यावेळी तिने 'बाबा आई हरवली आहे ती माझ्यासोबत होती. आता ती मला दिसत नाही, इथे अपघात झालाय, तुम्ही लवकर या...' असे सांगितले. मात्र नेमके काय झाले, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. मुलीच्या फोननंतर त्यांनी लगेचच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..दुर्घटनास्थळी पोहोचताच पत्नी प्रणिता आपल्याला सोडून गेली, मात्र तिने जाण्यापूर्वी लेकीला दूर ढकलून तिचा जीव वाचवल्याचे कळताच ते ओक्साबोक्शी रडायला लागले. संदीप रासम यांना सहा वर्षांचा मुलगा आणि या अपघातामध्ये बचावलेली १३ वर्षांची मुलगी आहे. मात्र मुलांना 'आई कुठे गेली हे काय सांगणार, या विचाराने ते व्याकूळ झाले..संदीप रसम यांचे एक छोटेसे दुकान असून त्यावरच त्यांचे घर चालत आहे. त्यांच्या मुलीला अभिनयाची आवड असून त्यानिमित्तच प्रणिता आपल्या मुलीला घेऊन दादरला गेल्या होत्या. तेथून परतताना भांडूपला उतरल्यानंतर प्रणिता यांनी 'घरी येतेय, पाणी भरून ठेवाल का? जेवायला थांबा, असा निरोप पती संदीप रसम यांना दिला..दरम्यान, बसची वाट पाहत असताना बसचे नियंत्रण सुटल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या सोबत असलेल्या लेकीला बाजूला ढकलले. मात्र यावेळी प्रणिता यांचा बसखाली आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला..