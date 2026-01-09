मुंबई

Pratap Sarnaik: प्रकल्प मेहतांमुळे रखडले! सूर्या पाणी योजना, मेट्रोवरून सरनाईक यांची टीका

Surya Regional Water Supply Scheme: मिरा-भाईंदर महापालिका निवडणुकीनिमित्त प्रताप सरनाईक यांनी नरेंद्र मेहता यांच्यावर टीका केली आहे. सूर्या धरण पाणी योजना नरेंद्र मेहता यांच्यामुळे रखडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Pratap Sarnaik

Pratap Sarnaik

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकीनिमित्त परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यात सुरू असलेल्या वादात सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा मेहता यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. मिरा भाईंदरची सूर्या धरण पाणी योजना आणि मेट्रो नरेंद्र मेहता यांच्या कंपनीमुळेच दोन वर्षे रखडल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे.

Mira-Bhayandar Municipal Corporation

