MSRTC: पर्यटकांसाठी आनंदवार्ता! आता देवदर्शन स्वस्तात होणार, खर्च वाचणार; एसटी महामंडळाची नवी योजना

मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शिवसेना पक्ष कार्यालय येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब भवन येथील त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या वेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, उद्योगमंत्री उदय सामंत आदी उपस्थित होते. दुसरीकडे बाळासाहेबांच्या दादर येथील स्मृतिस्थळाला दिवसभर नेते आणि कार्यकर्त्यांनी अभिवादन केले..दिवंगत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १००व्या जयंतीनिमित्त सुरू करण्यात येणारी 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे एसटीसंगे तीर्थाटन' ही योजना म्हणजे श्रद्धा, सुविधा आणि सामाजिक न्याय यांचा सुरेख संगम आहे, असे प्रतिपादन परिवहनमंत्री अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (ता. २३) केले..Mhada: सदनिका वितरणासाठी पात्रता निश्चिती सुरू, म्हाडाची मूळ भाडेकरूंसाठी प्रक्रिया; 'असा' करा अर्ज.प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले, की 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे एसटी संगे तीर्थाटन' ही योजना 'स्वस्त आणि सुरक्षित' या ब्रीदवाक्यावर आधारित असून, सर्वसामान्य प्रवाशांना परवडेल, अशा दरात धार्मिक पर्यटनाची अनुभूती देण्याचा तिचा मुख्य उद्देश आहे. २३ जानेवारीपासून ही योजना राज्यातील २५१ आगारांत एकाच वेळी राबविण्यात येणार आहे..प्रवाशांच्या मागणीनुसार प्रत्येक आगारातून किमान पाच बस या योजनेसाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याने, राज्यभरात एका दिवशी सुमारे १,००० ते १,२५० धार्मिक व पर्यटन विशेष बसगाड्या धावणार आहेत. त्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला एक नवे बळ मिळणार आहे..Crime: संतापजनक! '५० पर्यंत पाढे म्हणून दाखव'! चिमुकलीला जमलं नाही, संतापलेल्या पित्यानं क्रूरपणे मुलीला संपवलं.सरनाईक पुढे म्हणाले, की दुसरीकडे या योजनेला शुभेच्छा देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की या योजनेअंतर्गत प्रवाशांच्या मागणीनुसार अष्टविनायक दर्शन, ११ मारुती दर्शन, पंढरपूर-अक्कलकोट, तुळजापूर, कोल्हापूर- पन्हाळा- जोतिबा, गणपतीपुळे, शेगाव, शिर्डी अशा विविध श्रद्धास्थळांच्या सहली आयोजित केल्या जाणार आहेत..ही योजना म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्वसामान्यांवरील प्रेमाची आणि विचारांचीच पुढची पायरी आहे. त्यांच्या १००व्या जयंतीनिमित्त सुरू होत असलेली 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे-एसटीसंगे तीर्थाटन' योजना राज्यातील लाखो भाविकांसाठी श्रद्धेचा, सुरक्षिततेचा आणि समाधानाचा प्रवास ठरणार आहे..