मुंबई

Pratap Sarnaik: मालवाहतूक करण्यासाठी सहाय्यकची गरज नाही, मोटार वाहन कायदा लागू; परिवहन मंत्र्यांकडून अधिसूचना जारी

Heavy Vehicles Transport: जड मालवाहतुकीत मोटार वाहन कायदा लागू करण्यात आला असून याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
heavy vehicles
heavy vehiclessakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : जड मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी चालकासोबत सहाय्यकची (क्लिनर) गरज लागणार नाही, या बाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यावर 29 ऑगस्टपर्यंत सर्वसामान्यांच्या हरकती मागविण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Mumbai
transport department
Transport
pratap sarnaik
Transport Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com