ST Employees Protest: प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको, प्रताप सरनाईकांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून बहुतेक मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत; मात्र आंदोलनाच्या मार्गाने प्रवाशांना वेठीस धरू नका, असे भावनिक आवाहन परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले..शिव-परिवहन कर्मचारी संघटनेतर्फे आयोजित अभिनंदन व सत्कार समारंभात ते बोलत होते. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरनाईक म्हणाले, की एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५६ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे..Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप.यापुढे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढेल. तेव्हा ती वाढ एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आपोआप लागू होईल. त्यामुळे महागाई भत्त्यासाठी भविष्यात आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याच्या सूचना एसटी प्रशासनाला देण्यात आहेत. उर्वरित आर्थिक मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत सर्व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली..लाखो विद्यार्थी एसटीवर अवलंबूनग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थी एसटीवर अवलंबून आहेत. अशा वेळी आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नागरिकांचे प्रवास आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्याची घडी विस्कटू नये. जनतेची गैरसोय होणार नाही, याचीही काळजी घेणे आपले सामूहिक कर्तव्य असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले..Navi Mumbai Electricity: अंधारात बुडालं खारघर, हजारो कुटुंबाचे हाल; अचानक वीज गेल्यानं लिफ्टमध्ये अडकले तरुण तरुणी.कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार संवेदनशील आहे. उर्वरित मागण्यांवरही सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन देत, संवादाचा मार्ग खुला आहे. संघर्षाऐवजी समन्वयातूनच सर्वांचे हित साधले जाईल.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.