मुंबई

ST Employees Protest: प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको, प्रताप सरनाईकांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना आवाहन

Pratap Sarnaik: प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको, असे आवाहन प्रताप सरनाईकांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे. तसेच सर्व कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
Pratap Sarnaik

Pratap Sarnaik

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून बहुतेक मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत; मात्र आंदोलनाच्या मार्गाने प्रवाशांना वेठीस धरू नका, असे भावनिक आवाहन परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले.

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