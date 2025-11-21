मुंबई

Mumbai Metro: मीरा-भाईंदरवासीयांसाठी मेट्रो सज्ज, लवकरच सुरु होणार महामेट्रोचा प्रवास; परिवहन मंत्र्यांनी 'ती' वेळच सांगितली

Pratap Sarnaik: परिवहन मंत्र्यांनी दहिसर ते काशीमिरा या मेट्रो मार्गाचा पाहणी दौरा केला असून या मार्गावरील मेट्रो सेवेबाबत परिवहन मंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
मुंबई : दहिसर ते काशीमिरा मार्गावर येत्या डिसेंबरअखेर मेट्रो सुरू करण्याचे नियोजन असून मिरा-भाईंदरवासीयांसाठी हा एक आनंदाचा क्षण असणार आहे, असे प्रतिपादन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. सरनाईक यांनी दहिसर ते काशीमिरा या मेट्रो मार्गाचा पाहणी दौरा केला, त्या वेळी ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत ‘महामेट्रो’चे अधीक्षक अभियंता, सल्लागार, कंत्राटदार उपस्थित होते.

