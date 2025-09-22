Mumbai News: मुंबई-भाईंदर प्रवास सुसाट! मिठागराची जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित

मुंबई : ‘केंद्रीय मिठागर मंत्रालयाने आपल्या ताब्यातील जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्यामुळे दहिसर ते भाईंदर हा महामार्ग तयार करण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत हा मार्ग तयार झाल्यानंतर नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर किनारी मार्गे (कोस्टल रोड) केवळ अर्ध्या तासात कापता येईल,’ अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी रविवारी (ता. २१) दिली..परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, ‘गेली चार ते पाच वर्षे सातत्याने केंद्रीय मिठागर मंत्रालय व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे दहिसर-भाईंदर ६० मीटर रस्त्यामधील ५३.१७ एकर जागा केंद्रीय मिठागर मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून मिरा-भाईंदर महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याची मान्यता दिली आहे. त्यामुळे दहिसर ते भाईंदर आणि पुढे वसई-विरारकडे जाणारा रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर आता कोस्टल रोड मार्गे केवळ अर्ध्या तासावर आले आहे.’.Eknath Shinde: ठाण्याचा 'बीड' होईल, संजय राऊतांच्या टीकेला शिंदेचं प्रत्युत्तर; म्हणाले, तुम्ही मुंबई विकून मोकळे झालात, आता....मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून किनारी मार्गाचा विस्तार उत्तनपर्यंत केला जाणार आहे. तेथून दहिसर-भाईंदर हा ६० मीटर रुंदीचा रस्ता मिरा रोड येथील सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत व तेथून वसई-विरारला जोडला जाणार आहे. या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच काढण्यात आली आहे. हे काम एल अँड टी ही कंपनी करणार असून, पुढील तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यासाठी येणारा तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महापालिका करणार आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास आल्यास नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर कमी होऊन मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..कोळीबांधवांच्या मागणीचा विचारउत्तन येथून जाणाऱ्या किनारी मार्गाला स्थानिक कोळीबांधवांनी विरोध केला होता, त्यांच्या विविध मागण्या प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्या. दरम्यान, उत्तन येथील कोळीबांधवांच्या रास्त मागणीचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्याचे या वेळी प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले..Thane Metro: ठाणेकरांच्या लाडक्या मेट्रोला पृथ्वीराज चव्हाणांनी ब्रेक लावला ? एकनाथ शिंदेंनी ट्रायल रनवेळी केली जोरदार टीका.भविष्यात या मार्गामुळे मिरा-भाईंदर हे मुंबईशी अधिक जोडले जाईल, तसेच हे शहर लवकरच मुंबई शहराचे नवे उपनगर म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.