Mumbai News: मराठी माणूस मुंबईतच राहणार, प्रवीण दरेकर यांचा विश्वास

मुंबई : वसई, विरार, नालासोपाऱ्याला जाण्याच्या तयारीत असलेला मुंबईतील मध्यमवर्गीय मराठी माणूस आता स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईतच राहणार आहे, असा विश्वास मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी येथे व्यक्त केला..ते विक्रोळी (पूर्व) टागोरनगर ग्रुप एक येथील करुणा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीतर्फे गुरुवारी आयोजित केलेल्या स्वयंपुनर्विकास मार्गदर्शन शिबिरात बोलत होते. या वेळी दरेकर म्हणाले, ''स्वयंपुनर्विकासात एकही रुपया खिशातून घालावा लागत नाही. शासनाच्या सर्व परवानग्या विनाविलंब मिळतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ शासन निर्णय स्वयंपुनर्विकासाच्या सवलतींचे केले..स्वयंपुनर्विकासात सभासद हा शेवटपर्यंत मालक असतो. सर्व सूत्र, नियंत्रण हे तुमच्या हातात असते. चांगले दर्जेदार बांधकाम करू शकतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तीन वर्षांच्या आत प्रकल्प उभा राहिला पाहिजे, असा स्वयंपुनर्विकासाचा कायदा सरकारने केला आहे. एकापेक्षा जास्त इमारती एकत्र आल्या तर त्यांचा क्लस्टर पुनर्विकास होऊ शकतो. मुंबई जिल्हा बँकेकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर मुंबई जिल्हा बँक सर्व फिजिबिलिटी रिपोर्ट बघून कर्ज मंजूर करते. त्यानंतर इमारतीचे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू होते. भाड्याचे, प्रीमियमचे पैसे मिळतात.''.याप्रसंगी मुंबई जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, संचालक आमदार सुनील राऊत, चंद्रकांत निर्भावणे, विनायक शेजवळ, चंद्रकांत जाधव, रोशनलाल जैन, संजय सावंत, प्रदीप पगारे, सिद्धार्थ चंदनशिवे, पराग जाधव, सुहास बनसोडे, संदेश धोंदे, किशोर पवार यांसह सोसायटीतील रहिवासी उपस्थित होते..कष्टकरी, मध्यमवर्गीय माणूस...कन्नमवारनगर, टागोरनगर येथे राहणारा माणूस कष्टकरी, मध्यमवर्गीय आहे. आंबेडकरी चळवळीचे लोक मोठ्या प्रमाणावर येथे राहतात. म्हणून कष्टकऱ्यांसाठी ही वसाहत उभी करायची आहे. आपण सर्व जण मिळून ही योजना यशस्वी करू, असा विश्वास प्रवीण दरेकरांनी व्यक्त केला.