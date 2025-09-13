Mumbai News: नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांची लगबग, देवीच्या आगमनाची तयारी अंतिम टप्प्यात

मुंबई : यंदा २२ सप्टेंबरला दुर्गादेवीची घटस्थापना होणार आहे. मुंबईत घटस्थापनेसाठीची लगबग आता अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. सार्वजनिक नवरात्रौत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची संख्या वाढली असून अनेक जण घरीही देवीची स्थापना करू लागल्याचे मुर्तीकार सांगताहेत. मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळी देवीच्या मुर्त्यांची मागणी २० ते २५ टक्कांनी वाढली आहे. पर्यावरण पूरक मुर्तीला फारशी मागणी नसल्याचे मुर्तीकारांनी सांगीतले..गणेशोत्सवानंतर नवरात्रीचे वेध लागतात.घटस्थापनेच्या दिवशी दुर्गेच्या रूपातील देवींचे आगमन होणार असून मूर्ती कार्यशाळेत मूर्तिकाराची मूर्ती घडविण्याची लगबग वाढली आहे. अवघे काही दिवस शिल्लक असल्यामुळे मुर्तीकार मूर्तीला शेवटचा आकार देण्यामध्ये गुंतले आहेत. घटस्थापनेसाठी मुंबईतील सार्वजनिक दुर्गा मंडळांचीही जय्यत तयारी सुरु आहे. स्त्री रूपातील मूर्ती घडवताना डोळे, चेहरा, स्मित हास्य यावर बारकाईने काम केले जात आहे. देवीच्या मूर्तींना आर्टिफिशियल पापण्या, हिऱ्यांची सजावट, यासह रंगरंगोटीचे काम शेवटच्या टप्यात आले असल्याचे मुर्तीकारांनी सांगीतले..माचिसची पहिली काडी कशी तयार झाली? प्रक्रिया काय होती? .यंदा देवीच्या मूर्तीची मागणी एवढी वाढलेली नाही. यावर्षी फायबर आणि पीओपीच्या मूर्ती घडवल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० ते २५ टक्के वाढली आहे. दरवर्षी ५० ही मागणी ५० टक्काने वाढते.- नीळकंठ राजम, मूर्तिकार, घाटकोपर.५० वे वर्षेविक्रोळी स्थानकालगत असणाऱ्या बाबा गुडेकर कंपाऊंड नवदुर्गा मंडळांचे यावर्षी ५० वे वर्ष आहे. नवसाला पावणारी देवी अशी या देवीची आख्यायिका आहे. मूर्तिकार संदीप श्रीवर्धनकर हे दरवर्षी देवीचे रंगकाम करतात. गेले २२ वर्ष स्थापित देवीच्या मूर्तीला नऊ दिवस वेगळ्या रंगाची साडी नेसली जाते. शिवाय, नव चंडी होम केला जातो. जागरण गोंधळ असा एकूण कार्यक्रम महिलांसाठी विशेष राबवले जातात असे मूर्तिकार संदीप श्रीवर्धनकर यांनी सांगितले..Sahyadri Tiger Reserve: सह्याद्री अभयारण्यात वाढणार वाघांची संख्या, प्रशासनाचा मोठा निर्णय .फोर्टच्या आईचा थाटफोर्टची आई म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या देवीचा यावेळी वेगळाच थाट पाहायला मिळणार आहे. चनियाचोलीचा पेहराव असलेली ही देवी तिच्या सौंदर्याने भक्तांना भुरळ घालते. देवीचे हे रुप पाहण्यासाठी ९ दिवस भक्तांची मोठी गर्दी असते असे फोर्टची आई नवरात्रोत्सव मंडळाचे सदस्य योगेश वाघेला यांनी सांगितले..प्रसिद्ध सातरस्ता माऊलीमुंबईतील अनेक मोठ्या मंडळाच्या देवींची २० तारखेला स्थापना होणार आहे. सातरस्ता माऊली म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या बाळ गोपाळ नवरात्रौत्सव मंडळांची माऊली पाहण्यासाठी हजारो लोक गर्दी करतात. दागिने, हार , गजऱ्याने नटलेली देवी भक्तांची मन जिंकते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.