Mumbai News: नवरात्रोत्सवासाठी मंडळांची लगबग, देवीच्या आगमनाची तयारी अंतिम टप्प्यात

Navratri 2025: सार्वजनिक नवरात्रौत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची संख्या वाढली असून घटस्थापनेसाठीची लगबग आता अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा देवीच्या मुर्त्यांची मागणी २० ते २५ टक्कांनी वाढली आहे.
मुंबई : यंदा २२ सप्टेंबरला दुर्गादेवीची घटस्थापना होणार आहे. मुंबईत घटस्थापनेसाठीची लगबग आता अखेरच्या टप्प्यात आली आहे. सार्वजनिक नवरात्रौत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची संख्या वाढली असून अनेक जण घरीही देवीची स्थापना करू लागल्याचे मुर्तीकार सांगताहेत. मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत यावेळी देवीच्या मुर्त्यांची मागणी २० ते २५ टक्कांनी वाढली आहे. पर्यावरण पूरक मुर्तीला फारशी मागणी नसल्याचे मुर्तीकारांनी सांगीतले.

