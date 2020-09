मुंबईत सध्या 34 हजार ऍक्टिव्ह रूग्ण, तब्बल 1200 रूग्ण गंभीर 

मुंबई, ता.20 : मुंबईतही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत असली तरी मुंबईत केवळ 34 हजार 136 ऍक्टिव्ह रूग्ण असून त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यातील 8376 रुग्णांना कोणतीही लक्षणे नाही मात्र त्यातील 1233 रूग्ण हे गंभीर आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार 18 सप्टेंबरपर्यंत मुंबईतील कोरोना बाधित रूग्णांची संख्या ही 1,80,534 इतकी आहे. त्यातील 1,37,664 रूग्णांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे. तर 34,136 रूग्णांवर पालिकेच्या विविध कोविड केअर सेंटर तसेच रूग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. महत्त्वाची बातमी - मुंबईत कोरोनाचा दुसरा उद्रेक, शहरात समूह संसर्गाची भीती मुंबईतील मृत्यूदर हा 5 टक्क्यांवर पोचला असून आतापर्यंत 8372 रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. ऍक्टिव्ह रूग्णांपैकी 71 टक्के म्हणजे 24527 रूग्णांना कोणतीही लक्षणे नाहीत. तर 25 टक्के रुग्णांना म्हणजेच 8376 रुग्णांना लक्षणं जाणवत असून त्यांनी प्रकृती स्थिर असल्याची मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आली. मुंबईत 9 वर्षाच्या आतील 3205

10 ते 19 वयोगटातील 6359

20 तो 29 वयोगटातील 24714

30 ते 39 वयोगटातील 31874

40 ते 49 वयोगटातील 31964

50 ते 59 वयोगटातील 34501

60 ते 69 वयोगटातील 24229

70 ते 79 वयोगटातील 12600

80 ते 89 वयोगटातील 4177

90 ते 99 वयोगटातील 0452

तर शंभर वर्षांवरील केवळ 1 रूग्णांची कोरोना बाधित म्हणून नोंद झाली आहे.

