मुंबई

Anna Bansode : पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वास्तुचे दर्जेदार संवर्धन करा; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसाठी सामाजिक न्याय विभागाने मंजूर केलेल्या ५०० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीच्या अनुषंगाने विधानसभा उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
Anna Bansode

Anna Bansode

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई’ अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांच्या जतन व संवर्धनाची कामे सुनियोजित, दर्जेदार आणि या वास्तूंच्या ऐतिहासिक महत्त्वाला साजेशी व्हावीत, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी आज (ता.९) दिले.

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