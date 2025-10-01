Mumbai News: सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका! पावसामुळे भाज्यांच्या दरात मोठी वाढ

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील बाजारात भाज्यांची आवक मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे घाऊकसह किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याचे भाव ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे..महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, मराठावाडासह अन्य जिल्ह्यांतील विविध प्रकारच्या भाज्या मुंबई व नवी मुंबईतील वाशी बाजारात दाखल होत असतात. यंदा जून महिन्यापूर्वीच सुरू झालेला पाऊस अद्याप सुरू असल्याने शेतीपिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाजारात आवक मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यातच नवरात्रोत्सवातील उपवास व पितृपक्षामुळे भोपळा, घेवडा, गवार, मटार, बटाटा, मेथी, पालक, कोंथिबीरीप्रमाणे इतर भाज्यांना मागणी वाढली आहे..Dussera Melava: दसरा मेळाव्याआधीच रणकंदन! ठाकरे गटाची जय्यत तयारी; शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही - शिंदे.सध्या भेंडी, फरसबी, गवार, घेवडा, तोंडली या भाज्यांचे भाव किलोमागे १२० रुपये किंवा त्याहून अधिक झाले आहेत. इतर भाज्यांचे भाव ८० रुपयांच्या वर गेले आहेत. त्यामुळे भाजी खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा कल कमी झाली आल्याची खंत भाजीविक्रेते अमीर शेख यांनी व्यक्त केली..आमच्यापर्यंत येणाऱ्या एकूण ३० ते ५० टक्के भाज्या या खराब होत असतात, त्यामुळे भावात वाढ झाली आहे, असे विक्रेते फारूक मुल्ला म्हणाले. पावसाळा व पितृपक्षादरम्यान भाज्यांचे भाव वाढले आहेत. सामान्य लोकांनी जगायचे कसे, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे कडधान्य खाण्यात समाधान मानत आहोत, अशी प्रतिक्रिया गृहिणी संगीता शेट्टी यांनी दिली..Mumbai News: धारावीचा पुनर्विकास मुंबईसाठी डबल धोक्याचा, वाहतूक कोंडी अन् पुराचा फटका बसण्याची भीती.भाज्यांचे प्रतिकिलो भावहिरवी मिरची - १५० रुपयेफ्लॉवर - १२० रुपयेफरसबी - १२० रुपयेघेवडा - १२० रुपयेगवार - १२० रुपयेभेंडी - १०० रुपयेसिमला मिरची - १०० रुपयेकारले - १०० रुपयेकोबी - ६० रुपयेदुधी भोपळा - ६० रुपयेवांगी - ६० रुपयेकोथिंबीर जुडी - ४५ रुपयेकाकडी - ४० रुपयेबटाटा - ४० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.