Sanjay Raut: शत्रूपक्षातील सौहार्द! संजय राऊतांची प्रकृती बिघडली; नरेंद्र मोदींचा ‘गेट वेल सून’ संदेश, खासदारांनी दिलं भावनिक उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना लवकर बरे होण्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी संजय राऊत यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला टॅग करत त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यावर संजय राऊत यांनीही पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली..संजय राऊत यांची प्रकृती गंभीरपणे बिघडत असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यांना बरे होण्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी किंवा बाहेरील कार्यक्रम टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. परिणामी पुढील काही महिने ते कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. संजय राऊत यांनी स्वतः सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्या आरोग्याविषयी अपडेट्स शेअर केले आहेत..Maharashtra School: राज्यात देशभक्तीचा सूर घुमणार! सर्व शाळांमध्ये 'वंदे मातरम' गीत बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय.संजय राऊत यांनी त्यांच्या सर्व मित्रांना, कुटुंबियांना आणि कार्यकर्त्यांना एक पत्र लिहिले आहे. पत्रात ते म्हणतात, "तुम्ही सर्वांनी नेहमीच माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे. माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला आहे, परंतु अचानक मला कळले की माझी प्रकृती गंभीरपणे बिघडली आहे. मी उपचार घेत आहे. मी लवकरच बरा होईन." शिवाय, वैद्यकीय सल्ल्यानुसार, मला बाहेर जाण्यास आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाण्यास मनाई आहे. .संजय राऊत यांनी असेही म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. ते लवकरच बरे होतील आणि नवीन वर्षात आपल्याला भेट देतील. राऊत यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याची माहिती मिळताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना लवकर बरे व्हावे अशी शुभेच्छा दिल्या. मोदींच्या शुभेच्छांची दखल घेत राऊत यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. "माझे कुटुंब तुमचे आभारी आहे," राऊत म्हणाले..Sanjay Raut: ''माझ्या प्रकृतीत गंभीर स्वरुपाचे बिघाड, नवीन वर्षात भेटू'' संजय राऊत यांचं पत्र.राऊत यांच्या प्रकृतीची माहिती मिळताच ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी त्यांना दीर्घायुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. त्या म्हणाल्या, "लवकर बरे व्हा. आम्हाला विश्वास आहे की जरी आम्ही सार्वजनिकरित्या भेटू शकत नसलो तरी, पुढील दोन महिने आम्ही येथे निशस्त्र आणि शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड शक्तींविरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्याला वैचारिक पाठिंबा देत राहू.".