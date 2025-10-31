मुंबई

Sanjay Raut: शत्रूपक्षातील सौहार्द! संजय राऊतांची प्रकृती बिघडली; नरेंद्र मोदींचा ‘गेट वेल सून’ संदेश, खासदारांनी दिलं भावनिक उत्तर

Sanjay Raut Health News: राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
Narendra Modi Tweet For Sanjay Raut

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना लवकर बरे होण्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी संजय राऊत यांच्या सोशल मीडिया पोस्टला टॅग करत त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यावर संजय राऊत यांनीही पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली.

