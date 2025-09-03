मुंबई

Mumbai News: 'या' प्रकल्पबाधितांना मिळणार हक्काचं घर, महापालिकेचे नवं धोरण जाहीर; काय आहे योजना?

Municipal Corporation Policy: महापालिकेने विविध विकास प्रकल्पांबाबत धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार व्यापारी गाळेधारकांना त्यांच्या गाळ्यांच्या बदल्यात निवासी सदनिका मिळू शकणार आहेत.
BMC
BMCesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांमुळे व्यापारी गाळे, व्यावसायिक जागा तसेच काही निवासी बांधकामे बाधित होत आहेत. यामुळे प्रकल्पबाधितांकडून व्यापारी गाळ्यांच्या बदल्यात निवासी घरे मिळावीत, अशी मागणी होत होती. महापालिकेने २००९ मध्ये याबाबत धोरण आखले होते; मात्र ते कालबाह्य झाल्याने आता सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

