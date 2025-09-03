Mumbai News: 'या' प्रकल्पबाधितांना मिळणार हक्काचं घर, महापालिकेचे नवं धोरण जाहीर; काय आहे योजना?

मुंबई : महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांमुळे व्यापारी गाळे, व्यावसायिक जागा तसेच काही निवासी बांधकामे बाधित होत आहेत. यामुळे प्रकल्पबाधितांकडून व्यापारी गाळ्यांच्या बदल्यात निवासी घरे मिळावीत, अशी मागणी होत होती. महापालिकेने २००९ मध्ये याबाबत धोरण आखले होते; मात्र ते कालबाह्य झाल्याने आता सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले आहे..काय बदल होणार?महापालिकेच्या नवीन धोरणानुसार प्रकल्पबाधित व्यापारी गाळेधारकांना त्यांच्या गाळ्यांच्या बदल्यात निवासी सदनिका मिळू शकणार आहेत. मात्र, यासाठी काही शुल्क आकारण्यात येणार आहे. २०० चौ. फुटांपर्यंतच्या गाळ्यांसाठी, व्यापारी गाळ्याच्या किंमती व त्याऐवजी देण्यात येणाऱ्या निवासी सदनिकेच्या किंमतीतील फरक वसूल केला जाणार. .Mumbai News: गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज; १० हजार कर्मचारी, २९० कृत्रिम तलावांची व्यवस्था.ही रक्कम ६.२५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास किमान ६.२५ लाख रुपये आकारले जातील. २०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त असणाऱ्या गाळ्यांसाठी, उपलब्ध निवासी सदनिकेचे क्षेत्रफळ आणि व्यापारी गाळ्याचे क्षेत्रफळ यांतील फरकावर आधारित रक्कम वसूल केली जाणार. मंजूर क्षेत्रापेक्षा जास्त निवासी सदनिका हवी असल्यास , प्रकल्पबाधितांनी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल. मजल्याप्रमाणे ५ टक्के ते २० टक्के पर्यंत वाढीव शुल्क आकारले जाणार. पसंतीची सदनिका हवी असल्यास , सोडतीऐवजी निवड करून घेणाऱ्या प्रकल्पबाधितांकडून सदनिकेच्या किंमतीच्या ८० टक्के दराने शुल्क आकारले जाणार..का केली सुधारणा?२००९ च्या धोरणात व्यापारी गाळ्यांच्या बदल्यातील शुल्क ६५४ प्रति चौ. फूट निश्चित करण्यात आले होते.गेल्या १५ वर्षांत बाजारभावात मोठी वाढ झाल्याने तो दर अव्यवहार्य ठरत होता. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ तसेच गृहनिर्माण विभागाच्या तरतुदी लक्षात घेऊन नवे धोरण आखले आहे. अतिरिक्त क्षेत्रफळाच्या सदनिका वाटप करताना शुल्क वसूल केल्यास महापालिकेला अतिरिक्त महसूल मिळेल..कोणाला मिळणार लाभ?क्षमापात्र बांधकामे , ज्यात १ एप्रिल १९६२ पूर्वीची व्यावसायिक गाळे, १७ एप्रिल १९८४ पूर्वीची निवासी घरे यांचा समावेश आहे. यासह संरक्षित बांधकामे ज्यात १ एप्रिल १९६२ ते १ जानेवारी २००० पर्यंतची व्यावसायिक गाळे, १७ एप्रिल १९६४ ते १ जानेवारी २००० पर्यंतची निवासी घरे यांचा समावेश आहे , अशा पात्र प्रकल्पबाधितांना पर्यायी सदनिका मिळणार असून, क्षेत्र व पसंतीनुसार शुल्क ठरवले जाईल..Lemon Price Fall: लिंबूची आवक वाढली, दरात घसरण; ग्राहकांना दिलासा.महत्त्वाचे नियमसदनिका शक्यतो त्याच विभागात उपलब्ध करून देण्यात येईल.उपलब्धता नसल्यास शेजारच्या विभागात किंवा इतर विभागात पर्याय दिला जाईल.सर्व वाटप संगणकीय सोडत प्रणालीद्वारेच केले जाईल; ऑफलाईन वाटपाला मज्जाव करण्यात आला असून एकाच सदनिकेसाठी अनेक अर्जदार असल्यास मात्र सोडत काढली जाईल..या सुधारित धोरणाला आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर ते स्थायी समिती व महापालिकेच्या प्रशासकांची मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे.मंजुरी मिळाल्यानंतर हे नवे धोरण लागू होईल आणि प्रकल्पबाधितांना पर्यायी निवासी सदनिकांचे वाटप या पद्धतीनुसार केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.