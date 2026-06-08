मुंबई

Atal Setu: अटल सेतूवर कार थांबवली अन् पुण्यातील २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारली

Atal Setu Incident : अटल सेतूवरून पुण्यातील एका २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे पुलाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
Atal Setu Youth Incident

Atal Setu Youth Incident

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील अटल सेतू पुलावर धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यातील एका तरुणाने अटल सेतू पुलावरून थेट समुद्रात उडी मारल्याची घटना घडली आहे. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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Suicide cases in Maharashtra