Atal Setu: अटल सेतूवर कार थांबवली अन् पुण्यातील २८ वर्षीय तरुणाने उडी मारली

मुंबई : मुंबईतील अटल सेतू पुलावर धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यातील एका तरुणाने अटल सेतू पुलावरून थेट समुद्रात उडी मारल्याची घटना घडली आहे. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अटल सेतू पुलावरून एका तरुणाने समुद्रात उडी मारल्याची धक्कादायक घटना घडली. प्रतीक सुभाष रासकर (२८) असे या तरुणाचे नाव असून तो पुणे येथे शिरूर तालुक्यात राहणारा आहे. रविवार (ता.७) रोजी मध्यरात्री १ वाजून २९ मिनिटांच्या सुमारास या तरुणाने उडी मारून स्वताचा जीव घेतला..Mumbai Marathi Schools: मुंबईतील मराठी शाळांवर संकट; ५७ शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर, संचमान्यता निकषांवर प्रश्नचिन्ह.नेमके काय घडले?प्रतीक रासकर (२८) हा शेअर मार्केट क्लासेसशी संबंधित काम करत असून तो शिरूर तालुक्यातील रहिवासी आहे. तथापि, या घटनापूर्वी या तरुणाने कुटुंबीयांना 'बाहेर जेवायला जातो,' असे सांगून घराबाहेर पडला. मात्र त्यानंतर त्याने आपली कार अटल सेतूवर थांबवून समुद्रात उडी मारली. समुद्रात उडी मारल्यानंतर या तरुणाचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नसून पोलीस पथकाकडून तपास सुरु आहे..दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी तातडीने पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा दाखल झाल्या. या प्रकरणी उलवे पोलीस ठाण्यात मिसिंग रजिस्टर क्रमांक ४८/२०२६ अंतर्गत नोंद करण्यात आली असून तरुणाची युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरु आहे. तथापि, अटल सेतूवरून उडी मारण्याच्या या घटनेमुळे पुलाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे..Mumbai Crime: ५ कोटींच्या सोन्याची तस्करी, भाजप नेत्यासह ७ जण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले; मुंबई विमानतळावर मोठी कारवाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.