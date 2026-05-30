Mumbai Crime: पुण्यातील विषारी दारुचे धागेदोरे भिवंडीत, तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई; नेमकं काय घडलं?

भिवंडी : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी गावठी दारूचे सेवन केल्यामुळे २२ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात एकच खळबळ पसरली आहे. याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांकडून तपास सुरु असून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासनाने विषारी दारु प्रकरणी मोठी कारवाई केली आहे. ज्यामध्ये विषारी दारुचे धागेदोरे भिवंडीपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आले आहे. तपासात एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर भिवंडीतून मिथेनॉलचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला आहे..एफडीएने केलेल्या तपासात विषारी दारु बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केमिकलचा पुरवठा भिवंडीतून झाल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार, एफडीएच्या विशेष पथकाने भिवंडीतील 'मे. रेक्स इंटरनॅशनल' कंपनीच्या गोदामावर धाड टाकली. या कारवाईत अत्यंत घातक असलेल्या 'मिथेनॉल' या विषारी रसायनाचा ५,९२९ किलोग्रॅमचा बेकायदेशीर साठा जप्त करण्यात आला..दरम्यान, पुण्यात विकल्या गेलेल्या दारूच्या भेसळीसाठी मुख्य रसायन याच कंपनीकडून पुरवल्याचे निष्पन्न झाले. या विषारी रसायनाची खरेदी-विक्रीची कसलीही नोंद किंवा साठा कंपनीच्या नोंदवहीत उपलब्ध नव्हती. तथापि, हे केमिकल कर्नालसिंग विरका, मुख्य आरोपी योगेश वानखेडे आणि उरळी कांचन येथील राजू प्रजापती यांच्या गुन्हेगारी साखळीच्या माध्यमातून पुण्यात पोहचवण्यात आले होते.