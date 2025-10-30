मुंबई

Who Is Rohit Arya: मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य कोण? सरकारसोबत नेमका काय वाद होता? संपूर्ण कुंडली आली समोर

Rohit Arya News: आरोपी रोहित आर्य हा मुलांना जीवे मारण्याची धमकी देत ​​होता आणि रसायनांनी स्टुडिओ पेटवून देण्याची धमकीही देत ​​होता. यामागची खरी कहाणी आता समोर आली आहे.
मुंबईतील पवई परिसरातील आरए स्टुडिओमध्ये १७ मुलांना बंदी बनवणारा आरोपी रोहित आर्य पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला आहे. सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. पोलीस मुलांना एकामागून एक इमारतीतून खाली आणत आहेत. या घटनेमागे एक धक्कादायक कहाणी समोर आली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. घटनेतील आरोपी रोहित आर्यची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे. त्याने हे कृत्य का केले याचा तपास लागला आहे.

