Who Is Rohit Arya: मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य कोण? सरकारसोबत नेमका काय वाद होता? संपूर्ण कुंडली आली समोर

मुंबईतील पवई परिसरातील आरए स्टुडिओमध्ये १७ मुलांना बंदी बनवणारा आरोपी रोहित आर्य पोलिसांच्या चकमकीत ठार झाला आहे. सर्व मुलांना सुरक्षितपणे वाचवण्यात आले आहे. पोलीस मुलांना एकामागून एक इमारतीतून खाली आणत आहेत. या घटनेमागे एक धक्कादायक कहाणी समोर आली आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे. घटनेतील आरोपी रोहित आर्यची संपूर्ण माहिती मिळाली आहे. त्याने हे कृत्य का केले याचा तपास लागला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार,पवई येथील आरए स्टुडिओमध्ये गेल्या १० दिवसांपासून एका वेब सिरीजसाठी ऑडिशन्स सुरू होते. मुलांना ऑडिशन्ससाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. ऑडिशन्सची प्रक्रिया १० दिवस चालली. मुले सकाळी १० वाजता ऑडिशन्ससाठी येणार होती आणि नंतर रात्री ८ वाजता स्टुडिओ सोडणार होती. रोहित आर्यने स्टुडिओमध्ये ऑडिशनसाठी आलेल्या १७ मुलांना स्टुडिओमध्ये ओलीस ठेवले. त्यानंतर त्याने घटनेची माहिती देणारा व्हिडिओ जारी केला. जेव्हा हा व्हिडिओ पोलिसांपर्यंत पोहोचला तेव्हा मुलांना वाचवण्यासाठी तात्काळ कारवाई सुरू करण्यात आली..Rohit Arya News: नाराजी सरकारवर; पण माथेफिरूचा मुलांच्या जीवाशी खेळ, पडद्यामागची फिल्मी गोष्ट आली समोर.मुंबई पोलिसांनी मुलांना वाचवण्यासाठी मोहीम सुरू केली. त्यांनी रोहितशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यानंतर पोलिसांनी बाथरूमचा आरसा तोडला आणि आत प्रवेश केला. पोलीस आणि रोहित आर्य यांच्यात गोळीबार झाला. त्यानंतर झालेल्या चकमकीत रोहित आर्यच्या छातीत गोळी लागली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. ताबडतोब रुग्णालयात नेले. रुग्णालयात रोहितचा मृत्यू झाला. त्याच्याबद्दल माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे..पुणे येथील रहिवासी रोहित आर्या या ठेकेदाराचा पोलिसांच्या कारवाईदरम्यान मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणाला आता राजकीय रंग मिळाल्याने मुंबई पोलीस सावधगिरीने पावले टाकत प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. सुत्रांच्या माहितीनुसार, रोहित आर्या हा सरकारी शाळा प्रकल्पाचा ठेकेदार होता. प्रकल्पाच्या कामाची सुमारे दोन कोटी रुपयांची रक्कम बाकी असल्याचे त्याने सांगितले होते. यासाठी तो गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर मानसिक तणावाखाली होता..यापूर्वीही त्याने विरोध प्रदर्शन आणि उपोषण केल्याचे समजते. त्याने माजी शिक्षणमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर अन्नत्याग आंदोलन केले होते. अलीकडेच त्याने स्वतःला वेब सिरीज निर्माता म्हणून सादर करत काही मुलांना "ऑडिशन"च्या नावाखाली बोलावले. त्याचा उद्देश संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत आपला आवाज पोहोचवणे होता. .Powai Children Kidnap: तब्बल ६ दिवस तो चिमुकल्यांना...; रोहित आर्यने किडनॅप करण्यापूर्वी १७ मुलांना स्वत:कडे कसे बोलावले?.मात्र या प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. कारवाईदरम्यान रोहित गंभीर जखमी झाला. त्याला जोगेश्वरी ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आरोपीचा राजकीय संपर्क असल्याने पोलीस तपासात अतिशय सावधगिरी बाळगत आहेत. या घटनेनंतर राज्यभरातून प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्याची मागणी वाढली आहे..