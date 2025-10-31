मुंबई

Rohit Arya चा एकनाथ शिंदेसोबत फोटो, सरकारच्या 'लेट्स चेंज' उपक्रमाचा संचालक अन्...; मुख्यमंत्र्याच्या अकाऊंटवरील पोस्ट व्हायरल

Rohit Arya News: मुंबई गुन्हे शाखा आता रोहित आर्य एन्काउंटर प्रकरणाचा तपास करत आहे. गुन्हे शाखेचे डीसीपी विशाल ठाकूर हे तपासाचे नेतृत्व करत आहे. आतापर्यंत सात जणांची चौकशी करण्यात आली आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईतील पवई येथील आरए स्टुडिओमध्ये रोहित आर्यने १७ मुलांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणाला वेग येत आहे. या प्रकरणाचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. पोलिसांनी रोहितशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने मुलांना मारण्याची किंवा त्यांना जाळून टाकण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी बाथरूममधून एक पथक पाठवले तेव्हा रोहितने गोळीबार केल्याचे सांगितले जाते. प्रत्युत्तरात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत रोहित मारला गेला.

