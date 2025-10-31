Rohit Arya चा एकनाथ शिंदेसोबत फोटो, सरकारच्या 'लेट्स चेंज' उपक्रमाचा संचालक अन्...; मुख्यमंत्र्याच्या अकाऊंटवरील पोस्ट व्हायरल

मुंबईतील पवई येथील आरए स्टुडिओमध्ये रोहित आर्यने १७ मुलांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणाला वेग येत आहे. या प्रकरणाचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. पोलिसांनी रोहितशी बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने मुलांना मारण्याची किंवा त्यांना जाळून टाकण्याची धमकी दिली. पोलिसांनी बाथरूममधून एक पथक पाठवले तेव्हा रोहितने गोळीबार केल्याचे सांगितले जाते. प्रत्युत्तरात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत रोहित मारला गेला..रोहित आर्यच्या एन्काउंटरनंतर, त्याच्या मृतदेहाचे जेजे हॉस्पिटलमध्ये पोस्टमॉर्टम केले जात आहे. त्यानंतर त्याचा मृतदेह पुण्यातील त्याच्या घरी नेला जाईल. जिथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले जातील. कुटुंबाने असा दावा केला आहे की, रोहितने एका सरकारी प्रकल्पात काम केले होते. ज्यासाठी त्याला त्याचे पैसे मिळाले नव्हते. पवई घटनेपूर्वी, रोहितने सांगितले होते की, त्याला त्याच्या कामाचा मोबदला मिळाला नव्हता. त्याचे नाव प्रकल्पात समाविष्ट केले गेले नव्हते..Mumbai hostage drama: एपीआय अमोल वाघमारेंनी एका क्षणात घेतला निर्णय अन् १७ लहानग्यांचे जीव वाचले; आर्यवर गोळी झाडण्यापूर्वी काय घडलं?.कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, रोहितने त्यांना सांगितले की त्यांना फसवले जात आहे. त्याच्या कामाचे शोषण केले गेले. त्याला कोणतेही श्रेय दिले गेले नाही. त्याने २०२२ मध्ये 'लेट्स चेंज' या चित्रपटावर आधारित संकल्पना विकसित केली. पीएलसी सॅनिटेशन मॉनिटर प्रोजेक्ट सुरू केला. सरकारने या कल्पनेचा आणखी विस्तार केला आणि ती "माझी शाळा, सुंदर शाळा" प्रकल्पात समाविष्ट केली..रोहितने आरोप केला की, त्याला सर्व काम करायला लावले गेले. नंतर त्याला कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्याला पैसे दिले गेले नाहीत आणि त्याचे नाव काढून टाकण्यात आले. सरकारने त्याच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष केले. आता एक ट्विट समोर आले आहे. ज्यामध्ये रोहित आर्य एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत स्टेजवर दिसत आहे. याशिवाय, या ट्विटमध्ये रोहित आर्य हे " लेट्स चेंज " उपक्रमाचे संचालक असल्याचे वर्णन केले आहे. त्याचे काम पैसे न देता किंवा ओळख न देता वापरले गेले..Mumbai Children Hostage: रोहित आर्यने खिडक्यांना सेन्सर का लावले होते? पोलिसांनी त्याला कसा चकमा दिला?.हे ट्विट सीएमओने २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी केले होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते आणि दीपक केसरकर शिक्षण मंत्री होते. या कार्यक्रमात रोहित आर्य देखील दिसत आहे. त्याचे नाव मुख्यमंत्री कार्यालयानेच ट्विट केले होते. रोहितचे वर्णन "लेट्स चेंज " उपक्रमाचे संचालक म्हणून करण्यात आले होते. ट्विट केलेल्या फोटोमध्ये रोहित आर्य देखील दिसत आहे..ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, "मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या लेट्स चेंज उपक्रमाचा भाग म्हणून स्वच्छता मॉनिटर मोहीम सुरू केली. या मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना स्वच्छतेबद्दल जागरूक करण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटर म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले की, हे विद्यार्थी स्वच्छतेच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणतील." शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, लेट्स चेंज उपक्रमाचे संचालक रोहित आर्य आणि स्वच्छता मॉनिटरचे विद्यार्थी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..आता पवई घटनेतील गुन्ह्याचे दृश्य पुन्हा तयार करता येईल. मुंबई गुन्हे शाखेचे अधिकारी हे गुन्ह्याचे दृश्य पुन्हा तयार करू शकतात. यामध्ये आरोपी रोहितने मुलांना कुठे ओलीस ठेवले होते. तो कुठे लपला होता आणि पोलिसांशी चकमक कशी झाली याचा समावेश आहे. सर्वकाही पुन्हा तयार केले जाईल. आज मुंबई पोलिसांच्या तपासात रोहित आर्यने गोळीबार करण्यासाठी वापरलेली एअर गन कुठून मिळवली याची तपासणी केली जाईल. .Rohit Arya Encounter: 'बाथरुम'मधून पोलिस आत शिरले अन्.., कसा घडला किडनॅपरच्या एन्काऊंटरचा थरार?.रोहितने आरोप केला होता की, त्याला ₹२ कोटी (२० दशलक्ष रुपये) देण्यात आले नव्हते. ज्यासाठी तो १२ दिवस उपोषणही करत होता. आता, मुंबई गुन्हे शाखा या प्रकरणाचीही चौकशी करत आहे. याशिवाय, मुंबई पोलिसांनी पवई स्टुडिओमधून एक एअरगन, पेट्रोल, ज्वलनशील रबर सोल्यूशन आणि एक लायटर जप्त केले आहे. जिथे रोहित आर्यने मुलांना ओलीस ठेवले होते. मृत आरोपीविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहिता, २०२३ च्या कलम १०९(१), १४० आणि २८७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखा सखोल तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.