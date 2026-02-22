Rahul Gandhi: महापालिका निवडणूक अपयशाचा आढावा, निकालावर राहुल गांधींकडून नाराजी

मुंबई : राज्यात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या पक्षाच्या निराशाजनक कामगिरीचा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज आढावा घेतला. एका हॉटेलमध्ये झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती तसेच संघटन बळकटीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर शिवसेना (युबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष या मित्र पक्षांसोबत आगामी काळात निवडणूक न लढविणे योग्य की अयोग्य यावरसुद्धा विचार मंथन झाल्याचे समजते. .लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महापालिका निवडणुकीतील निकालाबाबत नाराजी व्यक्त केली. मुंबईत २२७ जागांपैकी काँग्रेसला केवळ २४ जागांवर विजय मिळाल्याने पक्षाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे मत या बैठकीत मांडण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. .Mumbai News: शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार का केला? हर्षवर्धन सपकाळांची भाजपवर टीका.या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी सपकाळ यांच्याशी चर्चा करून संघटनात्मक रचना, कार्यकर्त्यांची स्थिती व आगामी निवडणुकांची रणनीती यावर चर्चा केली..ठाण्यात निषेध आंदोलननरेश म्हस्के यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. टेंभी नाका येथील आनंद आश्रम परिसरात झालेल्या या आंदोलनात शिवसेना ठाणे जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी, महिला आघाडी, युवा सेनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांच्या अलीकडील वक्तव्यांचा तसेच दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एआय परिषदेदरम्यान युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा निषेध करण्यात आला..Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.