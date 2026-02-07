Karjat Election Clash : कर्जतमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांत मतदानापूर्वीच वाद; गावात BJP चे बाहेरील कार्यकर्ते आल्याने तणाव!

-कैलास म्हामलेकर्जत : कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आज शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी होण्यापूर्वी पहाटेच्या सुमारास माणगाव तर्फे वरेडी जिल्हा परिषद वार्डातील बिरदोळे गावात भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांमध्ये वाद (BJP Shiv Sena Dispute) झाल्याची घटना समोर आली आहे. पहाटे सुमारे तीन वाजता ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. (Karjat election clash) .घटनेनंतर दोन्ही गटांमध्ये काही काळ तणावाचे वातावरण होते. मात्र, दोन्ही बाजूंनी पोलिसांत कोणतीही परस्परविरोधी तक्रार दाखल न करता सामंजस्याने वाद मिटवण्यात आला. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला..माणगाव तर्फे वरेडी गटातून भाजपकडून किरण ठाकरे यांच्या भावाच्या पत्नी राधिका किशोर ठाकरे निवडणूक लढवत आहेत, तर शिवसेना (शिंदे गट) कडून माजी सभापती व नेते अमर मिसाळ यांच्या भावाच्या पत्नी रेश्मा योगेश मिसाळ या उमेदवार आहेत. घटनेनंतर दोन्ही नेते अमर मिसाळ आणि किरण ठाकरे यांनी हस्तक्षेप करून समजुतीने वाद मिटवला..Karad ZP Election : दुबार मतदारावरुन सैदापूर केंद्रावर वादावादी; दोन गट एकमेकांना भिडले, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला.दरम्यान, शिवसेनेचे अमर मिसाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. आचारसंहिता लागू असताना, विशेषतः मतदानाच्या आदल्या दिवशी कोणताही प्रचार किंवा बाहेरगावचे कार्यकर्ते दुसऱ्या गावात येणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगत निषेध नोंदवला..तालुक्यात एकूण भाजप–शिवसेना युती असली तरी माणगाव वॉर्डमध्ये भाजपची मैत्रीपूर्ण लढत असल्याने भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात रस्सीखेच दिसून येत आहे. घटनेनंतर सकाळी साडेसात वाजता मतदान सुरळीतपणे सुरू झाले असून परिसरात शांतता आहे. प्रशासनाकडूनही परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.