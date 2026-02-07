मुंबई

Karjat Election Clash : कर्जतमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांत मतदानापूर्वीच वाद; गावात BJP चे बाहेरील कार्यकर्ते आल्याने तणाव!

Karjat Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections 2026 : कर्जत तालुक्यातील बिरदोळे गावात जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी भाजप व शिवसेना कार्यकर्त्यांत पहाटे वाद झाला; मात्र सामंजस्याने तो मिटवण्यात आला.
सकाळ डिजिटल टीम
-कैलास म्हामले

कर्जत : कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका आज शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी होण्यापूर्वी पहाटेच्या सुमारास माणगाव तर्फे वरेडी जिल्हा परिषद वार्डातील बिरदोळे गावात भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) कार्यकर्त्यांमध्ये वाद (BJP Shiv Sena Dispute) झाल्याची घटना समोर आली आहे. पहाटे सुमारे तीन वाजता ही घटना घडल्याचे सांगण्यात येते. (Karjat election clash)

