Raigad News: रिल्सच्या नादात जीव गमावला, धबधब्यात पाय घसरून खोल दरीत कोसळला; २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, Video Viral

रायगड : रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीमधील केपी धबधब्यावर धक्कादायक घटना घडली आहे. एक तरुण रील बनवताना थेट 40 ते 50 फूट खोल दरीत पडल्याची घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेत २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण ठाणे आणि खोपोली परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पावसाळ्यात निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी अनेक जण धबधब्यांवर जातात. त्याचप्रमाणे रविवार (ता.२) रोजी ठाण्याहून चार मित्र खोपोली येथील केपी धबधब्यावर गेले होते. सायंकाळी सर्व मित्र माघारी परतत असताना निसर्गरम्य वातावरणात अभिषेक कुशवाह (२३) रील बनवू लागला. यावेळी अभिषेक व्हिडिओ बनवण्यात मग्न असताना त्याचा पाय घसरला आणि तो 40 ते 50 फूट खोल दरीत कोसळला..Thane Accident: भिवंडी घटनेत जीव वाचवणाऱ्या जवानाचा खड्ड्यांनी घेतला बळी, ठाण्यात मृत्यू.दरम्यान, अभिषेक दरीत कोसळल्याचे पाहताच त्याच्या मित्रांनी स्थानिक ग्रामस्थांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच खोपोली पोलीस आणि 'हेल्प फाउंडेशन'चे मदत पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी बचावकार्यात दरीतील अंधार आणि मुसळधार पावसामुळे शोधकार्यात मोठा अडथळा निर्माण होत होता. मात्र रात्रभर शोधमोहीम राबवल्यानंतर सोमवार (ता. ३) रोजी पहाटे ४ वाजेच्या सुमारास अभिषेकचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आला..दरीतील अंधार आणि मुसळधार पावसामुळे शोधकार्यात मोठा अडथळा निर्माण होत होता. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थ आणि बचाव पथकाने रात्रभर शोधमोहीम राबवली. अखेर सोमवारी पहाटे 4 वाजेच्या सुमारास अभिषेकचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात यश आले. या दुर्दैवी घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ पसरली असून प्रशासनाने पर्यटकांना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करा आणि धोकादायक तसेच निसरड्या ठिकाणी रिल्स अथवा सेल्फी काढण्याचा मोह टाळावा, असे आवाहन केले आहे..Thane News: ठाण्यात कोस्टल रोड-२ उभारणार, MMRDAचा भन्नाट प्लॅन; कसा असेल मार्ग?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.