मुंबई

Raigad News: रिल्सच्या नादात जीव गमावला, धबधब्यात पाय घसरून खोल दरीत कोसळला; २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, Video Viral

Khopoli KP Waterfall : खोपोलीमधील केपी धबधब्यावर धक्कादायक घटना घडली आहे. रील बनवताना पाय घसरून खोल दरीत पडल्यामुळे २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली.
Khopoli KP Waterfall Youth Died

Khopoli KP Waterfall Youth Died

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

रायगड : रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीमधील केपी धबधब्यावर धक्कादायक घटना घडली आहे. एक तरुण रील बनवताना थेट 40 ते 50 फूट खोल दरीत पडल्याची घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेत २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्यामुळे संपूर्ण ठाणे आणि खोपोली परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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