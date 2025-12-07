दोन शोधमोहिमा अन् अखेर सापडला शिवकालीन गुप्त दरवाजा...VIDEO बघून तुम्हीही म्हणाल 'जय शिवराय'

रायगड जिल्ह्यातील तळा शहरातील ऐतिहासिक तळगड असलेल्या किल्ल्यावर शिवकालीन गुप्त दरवाजा सापडला आहे. यासाठी दुर्गरत्न प्रतिष्ठानच्या शिवभक्तांनी विशेष मेहनत घेतली. दुर्गरत्न प्रतिष्ठान मार्फत येथे शोध मोहिम राबवण्यात येत होती. यावेळी हा गुप्त दरवाजा सापडला. हा दरवाजा सापडताच येथे शिवप्रेमींनी विधीवत पुजा करीत जल्लोश साजरा केला..दरवाजा शोधण्यासाठी दोन मोहिमाइथे गुप्त दरवाजा आहे हे लक्षात येताच शिवभक्तांनी नकाशा आणि हातात फावडे, टिकाव, पहारी हाती घेऊन शोधमोहीम सुरु केली. हा दरवाजा शोधण्यासाठी दोन मोहिमा राबवण्यात आल्या. पहिल्या मोहिमेत १५ ते २० सदस्यांनी अर्धा मातीचा ढिगारा उपसून काढला. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी ४५ ते ५० सदस्यांनी विशेष मेहनत घेऊन चोर दरवाजा शोधून काढला..Sinhagad Cleanliness : सिंहगडावर ‘आपला मावळा’ची स्वच्छता मोहीम; खासदार नीलेश लंके यांच्या पुढाकाराने शेकडो शिवभक्तांचा सहभाग!.दुर्गरत्न प्रतिष्ठानची मेहनतदरवाजाचा सापडताच शिवभक्तांकडून आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करण्यात आला. त्या ठिकाणी आकर्षक रांगोळी काढून फुलांच्या हाराने हा परिसर सजवण्यात आला. खरं तर या तळगडावर गुप्त दरवाजा असल्याची माहिती दुर्गरत्न प्रतिष्ठानला मिळाली होती. त्यानुसार प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी अभ्यासकांची भेट घेत अभ्यासकांकडून गडाचा नकाशा समजून घेतला. गडाची माहिती घेतल्यानंतर गडावर एक गुप्त दरवाजा असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर ही मोहीम राबवण्यात आली..प्रतापगडावर शिवप्रतापदिन जल्लोषात ! 'हेलिकॉप्टरमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर पुष्पवृष्टी'; शिवकालीन खेळांनी अंगावर आणले शहारे.. .गडाचा इतिहासछत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६४८ ला तळगड आदिलशहाकडून जिंकून घेतला होता. त्यानंतर १६५९ ला अफजलखानाच्या स्वारीच्यावेळी सिद्दीने या तळगडाला वेढा घातला असल्याची माहिती आहे. तळगड हा किल्ला तसा लहान आहे. त्यामुळे याचा घेरपण लहान असल्याने हा गड दक्षिणोत्तर पसरलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.