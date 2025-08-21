मुंबई

Mumbai News: मुसळधार पावसानंतर मुंबई पुन्हा पूर्वपदावर, पावसाचा जोर ओसरला; रस्ते-रेल्वेसेवा सुरळीत

Mumbai Rain Update: सलग दोन दिवसांच्या मुसळधार पावसाने मुंबईचे जनजीवन अक्षरशः ठप्प झाले होते. मात्र बुधवारी सकाळपासून पावसाचा जोर ओसरताच मुंबईतील वाहतूक सेवा सुरळीत झाली.
Mumbai Road and Local Train service back on track
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : सलग दोन दिवसांच्या मुसळधार पावसाने मुंबईचे जनजीवन अक्षरशः ठप्प झाले होते. रस्ते जलमय, बाजारपेठा सुनसान, शाळा-बाजार बंद, तर वीजपुरवठाही ठप्प झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले होते; मात्र बुधवारी सकाळपासून पावसाचा जोर ओसरताच मुंबई हळूहळू पूर्वपदावर आली. रस्ते वाहतुकीसह लोकल सेवा, बेस्ट सेवाही सुरळीत सुरू झाली.

