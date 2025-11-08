मुंबई

Railway Accident: सॅंडहर्स्ट रोड अपघाताला ‘रेल्वे’च जबाबदार! चोघले कुटुंबीयांचा संताप

Railway Administration: सॅंडहर्स्ट रोड स्थानकातील अपघाताला रेल्वे प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप चोघले कुटुंबीयांनी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भाग्यश्री भुवड

मुंबई : सॅंडहर्स्ट रोड स्थानकातील रेल्वे अपघातात जखमी झालेल्या कैफ आणि हाफिजा चोघले यांच्यावर भायखळा येथील बालाजी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर त्यांना तत्काळ जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र ६० वर्षीय हाफिजा चोघले यांची प्रकृती बिघडल्याने नातेवाइकांनी त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, या अपघाताला रेल्वे प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप चोघले कुटुंबीयांनी केला आहे.

