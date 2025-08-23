मुंबई

Vande Bharat: कोकणवासीयांना रेल्वेचा दिलासा! मुंबई-मडगाव ट्रेनचे डब्बे होणार दुप्पट

Mumbai Konkan Railway: गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेत रेल्वेने यंदा विशेष तयारी केली आहे. प्रशासनाने मुंबई-मडगावदरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेसमध्ये बदल केले आहेत.
Mumbai Konkan Vande Bharat
Mumbai Konkan Vande Bharat ESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव काळात मुंबईहून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेत रेल्वे प्रशासनाने यंदा विशेष तयारी केली आहे. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते मडगावदरम्यान धावणाऱ्या ट्रेन क्रमांक २२२२९/३० वंदे भारत एक्सप्रेस आता आठऐवजी सोळा डब्यांसह धावणार आहे. त्यामुळे कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

