Dombivli Traffic: शहरातील कोंडी फुटणार! मोठागाव रेल्वे फाटकावरील प्रकल्पात मोठा बदल; काय असेल नवा प्लॅन?

डोंबिवली : मोठागाव रेल्वे फाटकावरील रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव बदलत दोन पदरीऐवजी चार पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर रेल्वे प्रशासनाने अखेर या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाला गती मिळून शहरातील कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे. .माणकोली उड्डाणपुलावरून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेलकडे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक जाते. सध्या हा मार्ग वापरण्यासाठी वाहनांना मोठागाव रेल्वे फाटकातून जावे लागते. दिवा-वसई, वसई-पनवेल या महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गावर हे फाटक असून येथे सातत्याने मेल एक्सप्रेस धावत असल्याने वाहनांना दीर्घ काळ फाटक उघडण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. शिवाय हा रस्तादेखील अरुंद असल्याने फाटक बंद झाल्यावर दोन्ही दिशेला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात आणि रेल्वेमार्गिका ओलांडतानादेखील वाहनचालकांना मोठी कसरत करावी लागते..Thane News: उड्डाणपुलांची जीवघेणी चढण! घोडबंदर मार्ग अपघातांचे केंद्र; वाहतूक कर्मचाऱ्यांची दमछाक.फाटक कायमचे बंद करून येथे उड्डाणपूल उभारावा, याविषयीच्या प्रस्तावाला रेल्वे प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. पालिका प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. सरकारने पुलासाठी १६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. साधारण दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने येथे दोन पदरीऐवजी चार पदरी पूल उभारणीचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाकडे पाठविला होता, परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर रेल्वेने यास मान्यता दिली आहे. ठाणे-मुंबईकडे जाणाऱ्या वाढत्या वाहतूक भाराचा विचार करून हा बदल केला आहे..बाधितांसाठी स्वतंत्र भरपाईसरकारने पुलासाठी १६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. भूसंपादनासाठी ३० कोटी, या पुलाच्या पोहोच रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या ६०० बाधित रहिवाशांच्या पुनर्विकासासाठी १३८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. पालिकेने प्रथमच बाधितांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर थेट आर्थिक भरपाईची तरतूद केली आहे..Thane News: एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन मतदान ओळखपत्र, निवडणूक आयोगाचा भोंगळ कारभार उघड.प्रकल्पाचे फायदेडोंबिवली-पश्चिम ते ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई मार्ग अधिक वेगवानआपत्कालीन सेवांना वेळेवर मार्ग उपलब्धआता पुढील टप्पातांत्रिक मान्यता मिळाली आहे.भूसंपादन प्रक्रयिा तातडीने सुरू होणारनिविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामास सुरुवातमंजूर निधीचे विभाजन२४ मी. रस्त्याचे भूसंपादन - ७२.७५ कोटीपुलाचे बांधकाम - ५.५८ कोटीपोहोच रस्ते - ८४ कोटीदेवीचापाडा मंदिराजवळ बोगदा - ३ कोटी.डोंबिवली ठाणे मार्गावरील मोठागाव येथील रेल्वे फाटकावरील उड्डाणपुलाचे काम लांबले होते. भविष्यात वाढणाऱ्या वाहतूक भाराचा विचार करून दोनऐवजी चार पदरी उड्डाणपूल व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. यातील ६०० बाधितांना ६८ कोटींची भरपाई दिली जाणार आहे. काम लवकर सुरू व्हावे यासाठी रेल्वेशी संपर्कात आहे.- दीपेश म्हात्रे, जिल्हाप्रमुख, ठाकरे गट.