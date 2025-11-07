मुंबई

Dombivli Traffic: शहरातील कोंडी फुटणार! मोठागाव रेल्वे फाटकावरील प्रकल्पात मोठा बदल; काय असेल नवा प्लॅन?

Railway Administration: मोठागाव रेल्वे फाटकावरील रेल्वे उड्डाणपुल चार पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शहरातील कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे.
Mothagaon Railway Gate Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : मोठागाव रेल्वे फाटकावरील रेल्वे उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव बदलत दोन पदरीऐवजी चार पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर रेल्वे प्रशासनाने अखेर या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाला गती मिळून शहरातील कोंडी सुटण्यास मदत होणार आहे.

Mumbai
Traffic
Traffic rules
Railway Administration
Dombivli
traffic congestion solutions

