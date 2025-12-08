Thane News: ठाणे स्थानकाचा विस्तार लांबणीवर! खर्च दुप्पट; रेल्वेच्या दिरंगाईचा फटका २४५ कोटींवर

ठाणे : ठाणे स्थानकाचा भार कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या विस्तारित स्थानकाची प्रतीक्षा आणखी लांबणीवर पडली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून या कामासाठी दिरंगाई होत असून, खर्चाचा भारही १२० कोटींवरून २४५ कोटींवर पोहोचला आहे..ठाणे स्थानकाचा भार कमी करण्यासाठी ठाणे आणि मुलुंड यादरम्यान विस्तारित स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मनोरुग्णालयाच्या भूखंडावर हा प्रकल्प उभारला जात असून स्मार्ट सिटी लिमिटेडने त्यांच्या ६० टक्के भागाचे काम पूर्ण केले, मात्र रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे स्थाकासाठी एक इंचाचा रुळही टाकलेला नाही. काम पुढे सरकत नसल्याने यासंदर्भात खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत मुद्दा उपस्थित करून लक्ष वेधले..Mumbai News: मुंबईच्या जलव्यवस्थापनाला बळ! सांडपाणी वाहतुकीसाठी नव्या ‘वॉटर टनेल'ला CRZ मंजुरी; कुठून कुठे असणार मार्ग?.३ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या स्थानकाच्या रेल्वे भागाचा खर्च आणि काम रेल्वे मंत्रालय करेल हा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र मुंबई विभागातील अधिकारी अद्याप मंत्रालयाकडून कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. सूचनांअभावी ते काम सुरू करू शकत नाहीत, अशी सबब सांगत आहेत. परिणामी, १२० कोटींचा हा प्रकल्प आता २४५ कोटींपेक्षा जास्त झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निधीअभावी प्रकल्प रखडण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली..निधी उपलब्ध करून द्या!रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई विभागाला तत्काळ अधिकृत सूचना जारी कराव्यात, जेणेकरून रेल्वेला त्यांचे काम सुरू करता येईल, अशी मागणी नरेश म्हस्के यांनी केली आहे. तसेच वाढलेला खर्च लक्षात घेता, आवश्यक निधी त्वरित मुंबई विभागाला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे..Rapido Service: रॅपिडो बाइककडून लूट! बेकायदा प्रवासी वाहतुकीतून मनमानी भाडे आकारणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.