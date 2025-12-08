मुंबई

Thane News: ठाणे स्थानकाचा विस्तार लांबणीवर! खर्च दुप्पट; रेल्वेच्या दिरंगाईचा फटका २४५ कोटींवर

Thane Railway Station Expansion: ठाणे स्थानकाचा भार कमी करण्यासाठी विस्तारिकरण केले जात आहे. मात्र या कामासाठीच्या खर्चात वाढ होत असल्यामुळे हा विस्तार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : ठाणे स्थानकाचा भार कमी करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या विस्तारित स्थानकाची प्रतीक्षा आणखी लांबणीवर पडली आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून या कामासाठी दिरंगाई होत असून, खर्चाचा भारही १२० कोटींवरून २४५ कोटींवर पोहोचला आहे.

