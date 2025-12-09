Mumbai Local Update: तिकीट काउंटर स्थलांतरित, ट्रेन थांब्यात सुधारणा...; मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे स्थानकावर मोठा बदल

मुंबई : वाढती गर्दी आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव पश्चिम रेल्वेने प्रभादेवी स्थानकात मोठे बदल केले आहेत. स्टेशन पुलाच्या मध्यभागी असलेले तिकीट काउंटर काढून बोरिवलीला जाणाऱ्या धीम्या मार्गावरील एका कंटेनरमध्ये हलवण्यात आले आहे. पुलावरून प्लॅटफॉर्मवर जाणाऱ्या पायऱ्या देखील सोमवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून बंद करण्यात आल्या आहेत. गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकल ट्रेनचे थांबे देखील समायोजित करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..वरळी-शिवडी कनेक्टर प्रकल्पाचा भाग म्हणून प्रभादेवी येथील ब्रिटिशकालीन पूल पाडण्यात येत आहे. गेल्या आठवड्यात, पादचारी पूल बंद करण्यात आला होता. ज्यामुळे स्थानकावर मोठी गर्दी झाली होती आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली होती. प्रवाशांची गैरसोय वाढल्याने, रेल्वेने २४ तासांच्या आत पूल पुन्हा सुरू केला..उंच इमारत, १०२० खाटा, अत्याधुनिक सुविधा... मुंबईतील 'हे' मोठे रुग्णालय आधुनिक सुपर-स्पेशालिटी केंद्र बनणार, वाचा ५७३ कोटींचा मेगा प्रकल्प.आता गर्दी नियंत्रणासाठी १५ अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत: ६ आरपीएफ कर्मचारी, ४ तिकीट निरीक्षक आणि रेल्वे पोलिस आणि इतर सुरक्षा दलांचे ५ कर्मचारी. प्रभादेवी स्थानकाच्या दोन्ही बाजूंच्या पादचारी पुलांवर बसवण्यात आलेल्या सहा स्वयंचलित तिकीट व्हेंडिंग मशीन स्थलांतराच्या वेळी काम करणे बंद झाले. सर्व मशीन काम करत नाहीत. पुढील दोन दिवसांत त्या पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..तोपर्यंत, प्रवाशांना यूटीएस मोबाइल अॅपद्वारे किंवा नवीन ठिकाणी उभारलेल्या तिकीट काउंटरवरून तिकिटे खरेदी करावी लागतील. प्रभादेवी स्थानक हे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेमधील एक महत्त्वाचे स्थानक आहे, येथे १२ मीटर लांबीचे आणि ६ मीटर रुंदीचे दोन पादचारी पूल आहेत. दक्षिणेकडील पुलावरील प्रवाशांची गर्दी सातत्याने वाढत होती..Mumbai News: पुराच्या संकटावर कायमचा तोडगा! महापालिकेने आखली नवी योजना; जाणून घ्या सविस्तर.ताण कमी करण्यासाठी आणि लोकांना उत्तरेकडील पुलाकडे वळविण्यासाठी, रेल्वे थांबे बदलण्यात आले आहेत. चर्चगेटकडे जाणाऱ्या गाड्या आता त्यांच्या मूळ थांब्यापासून ५० मीटर मागे किंवा दोन डबे मागे थांबतील. बोरिवलीकडे जाणाऱ्या गाड्या एक डबा पुढे थांबतील. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक म्हणाले की यामुळे दोन्ही पुलांवर प्रवाशांच्या प्रवाहाचे समान वितरण होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.