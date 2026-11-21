- नितीन बिनेकरमुंबई - छटपूजेनिमित्त रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाण्यांचा गजर करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला संयुक्त महाराष्ट्राच्या हुतात्म्यांच्या स्मृतिदिनी मात्र महाराष्ट्रगीतांचा विसर पडला. भोजपुरी गाणी प्रसारित करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या रेल्वेने महाराष्ट्रगीतांच्या मागणीला मात्र केराची टोपली दाखवली. ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत असल्याने ते वाजविता येणार नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, ‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा’ या गीताबाबतही रेल्वेने मौन बाळगले. त्यामुळे रेल्वेच्या या दुहेरी भूमिकेवर मराठी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे..राज्यगीताच्या नियमांचे कारणमराठी अभ्यास केंद्राने मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला निवेदने देऊन २१ नोव्हेंबरला सकाळी ८ ते रात्री ८ या वेळेत हुतात्मा दिनाचे महत्त्व सांगणाऱ्या विशेष उद्घोषणा करण्याची मागणी केली होती. तसेच ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ आणि ‘बहु असोत सुंदर संपन्न की महा’ ही गीते ठराविक वेळाने वाजविण्याची विनंती केली होती.मात्र, हुतात्मा दिनानिमित्त यासंदर्भात रेल्वेकडे विचारणा केली असता, राज्य शासनाने २०२३ मध्ये ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ या गीताला राज्यगीताचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे राज्यगीताच्या प्रोटोकॉलनुसार ते स्थानकांवर वाजविता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, दुसऱ्या गीताच्या प्रसारणाबाबतही रेल्वेने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे राज्यगीताच्या नियमांचे कारण देऊन उर्वरित मागणीकडेही दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे..‘भोजपुरी गाण्यांसाठी कोणता प्रोटोकॉल?’रेल्वेच्या या भूमिकेवर मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मराठी जनतेची अपेक्षा असताना रेल्वेने राज्यगीत वाजविण्यास नकार का दिला, असा सवाल त्यांनी केला. भोजपुरी आणि छटपूजेची गाणी वाजविण्यासाठी कोणता प्रोटोकॉल पाळला जातो, याचे उत्तर रेल्वेने द्यावे. हुतात्मा दिनी कोणती गाणी वाजवायची, याचा शहाणपणा रेल्वेने मराठी जनतेला शिकवू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.'मराठी जनतेची अपेक्षा असताना रेल्वेने राज्यगीत वाजविण्यास नकार का दिला? भोजपुरी आणि छटपूजेची गाणी वाजविण्यासाठी कोणता प्रोटोकॉल पाळला जातो? हुतात्मा दिनी कोणती गाणी वाजवायची, याचा शहाणपणा रेल्वेने आम्हाला शिकवू नये. या भूमिकेचा आम्ही तीव्र विरोध करू.'- डॉ. दीपक पवार, अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र.महाराष्ट्रगीतांच्या मागणीलाही केराची टोपलीस्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीनेही मध्य रेल्वेच्या प्रमुख स्थानकांवर संपूर्ण दिवस महाराष्ट्रगीत प्रसारित करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात समितीने मध्य रेल्वेच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. मात्र, रेल्वेने या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले. छटपूजेनिमित्त भोजपुरी गाणी वाजविण्यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखवली; मात्र महाराष्ट्राच्या हुतात्म्यांच्या स्मृतिदिनी महाराष्ट्रगीत प्रसारित करण्याची मागणी धुडकावून लावली. महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर रेल्वेची ही भूमिका निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया समितीचे पदाधिकारी आमरेश पाथरे यांनी व्यक्त केली..छटपूजेनिमित्त रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजविण्यासाठी प्रशासनाने तत्परता दाखवली; मात्र महाराष्ट्राच्या हुतात्म्यांच्या स्मृतिदिनी महाराष्ट्रगीत प्रसारित करण्याची मागणी करूनही रेल्वेने ती धुडकावून लावली. महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर रेल्वे प्रशासनाची ही भूमिका निषेधार्ह आहे.- आमरेश पाथरे, सरचिटणीस, स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.