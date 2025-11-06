CSMT Protest: रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; मुंबई लोकलची सेवा विस्कळीत, ट्रेन तब्बल १ तास उशीराने, संपूर्ण प्रकरण काय?

इतिहासात पहिल्यांदाच, सरकारी रेल्वे पोलिसांनी (GRP) रेल्वे अभियंत्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा खटला ९ जून रोजी ठाण्यातील मुंब्रा स्थानकाजवळ झालेल्या रेल्वे अपघाताशी संबंधित आहे. ज्यामध्ये चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. मात्र यानंतर रेल्वे युनियनमार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामुळे मध्य रेल्वेचा मोठ्या प्रमाणात खोळंबा झाला आहे..मुंब्रा स्थानक अधिकाऱ्यांनी मुसळधार पावसामुळे प्लॅटफॉर्म ३ आणि ४ वर रेल्वे रुळाखाली बॅलास्टचे किरकोळ विस्थापन झाल्याबद्दल ठाणे अभियांत्रिकी विभागाला अलर्ट पाठवला होता, असे तपासात आढळून आले. तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही. एफआयआरमध्ये सहाय्यक विभागीय अभियंता विशाल डोलास आणि वरिष्ठ विभाग अभियंता समर यादव यांची मुख्य आरोपी म्हणून नावे आहेत. त्यांच्यावर इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि रुळांना असुरक्षित सोडल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे ही दुःखद घटना घडली..Mumbai: विरार ते अलिबाग आता फक्त काही मिनिटांत! महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सरकारी पाठबळ, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय.यानंतर या प्रकरणात अपघातासाठी दोन्ही अभियंत्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामुळे CSMT स्थानकात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. यामुळे मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या अभियंत्यांवरी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी या आंदोलनात होत आहे. मात्र याचा फटका प्रवाशांना बसला आहे. .ऐन गर्दीच्या वेळी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्याने प्रवाशांचा चांगलाच खोळंबा झाला आहे. यामुळे मध्य रेल्वेवरील ट्रेन तब्बल एक तासाने विलंबाने चालत आहे. तसेच रेल्वे स्थानकांवर गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. यामुळे प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे..पालघर तालुक्यातील ३८ शून्य शिक्षकी शाळा.९ जून रोजी झालेल्या या घटनेत चार जणांचा मृत्यू झाला होता, तर नऊ जण लोकल ट्रेनमधून पडून जखमी झाले होते. सीएसएमटी डिव्हिजनचे एसीपी एस. शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाला मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाने सूचनांचे पालन न केल्यामुळे प्रामुख्याने निष्काळजीपणा आढळून आला होता. या अपघातासाठी दोन्ही अभियंत्यांना जबाबदार धरले. या प्रकरणी पोलिसांनी सांगितले की, एक वरिष्ठ विभागीय अभियंता होता. दुसरा सहाय्यक अभियंता होता. मात्र आता यावरून वातावरण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.