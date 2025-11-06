मुंबई

CSMT Protest: रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; मुंबई लोकलची सेवा विस्कळीत, ट्रेन तब्बल १ तास उशीराने, संपूर्ण प्रकरण काय?

CSMT station Railway Employees Protest: मुंबई लोकलची मध्य रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. CSMT स्थानकात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यामुळे हे घडले आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच, सरकारी रेल्वे पोलिसांनी (GRP) रेल्वे अभियंत्यांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा खटला ९ जून रोजी ठाण्यातील मुंब्रा स्थानकाजवळ झालेल्या रेल्वे अपघाताशी संबंधित आहे. ज्यामध्ये चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. मात्र यानंतर रेल्वे युनियनमार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामुळे मध्य रेल्वेचा मोठ्या प्रमाणात खोळंबा झाला आहे.

