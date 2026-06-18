Bullet Train: भारतच पुढची बुलेट ट्रेन उभारणार! मुंबईहून पुण्यात अवघ्या ४८ मिनिटांत पोहोचणार; कामाला सुरुवात कधी होणार?

भारताच्या हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासंदर्भात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी १७ जून २०२६ रोजी घोषणा केली की, देशाच्या पुढील बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर, मुंबई-पुणे मार्गाचे काम २०२७ मध्ये सुरू होईल. या प्रकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हा प्रकल्प भारत स्वतःच्या क्षमतांचा वापर करून विकसित करणार असून हे तांत्रिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे..सध्या मुंबई आणि पुणे दरम्यानचा प्रवास करायला तासनतास लागतात, पण बुलेट ट्रेन सुरू झाल्याने हा १७० किलोमीटरचा प्रवास केवळ ४८ मिनिटांवर येईल. रेल्वेमंत्र्यांच्या मते, या हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटीमुळे मुंबई आणि पुणे जुळी शहरे बनतील. ज्यामुळे आर्थिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना मिळेल. अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडॉर जपानच्या सहकार्याने बांधला जात असला तरी, मुंबई-पुणे कॉरिडॉर भारत स्वतःच्या खर्चाने बांधेल..Pune: सुसमध्ये मूलनायक वेदी शिलान्यास, आचार्य-मुनिश्रींच्या सान्निध्यात जैन समाजाला उपस्थितीचे आवाहन.ते म्हणाले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्प स्वतंत्रपणे हाताळण्याची क्षमता आता देशात आहे. हा प्रकल्प २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरचा एक भाग आहे. या नवीन रेल्वे प्रकल्पाचा उद्देश केवळ वाहतूक सुलभ करणे हा नाही, तर एक मजबूत आर्थिक कॉरिडॉर तयार करणे हा देखील आहे. .रेल्वेमंत्र्यांच्या मते, जेव्हा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, सुरत, वापी आणि ठाणे यांसारखी शहरे बुलेट ट्रेनने जोडली जातील, तेव्हा संपूर्ण प्रदेशासाठी एक मोठी आर्थिक परिसंस्था निर्माण होईल. शिवाय, पुणे आणि हैदराबादमधील ५०० किलोमीटरचे अंतर बुलेट ट्रेनने केवळ २ तास ८ मिनिटांत पार करता येईल..Water Scarcity : हाडशी गावात भिषण पाणी टंचाई; गावात छोटा डॅम असूनही पाण्यासाठी दाही दिशा.देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे कामही वेगाने सुरू आहे. सुरत आणि वापी दरम्यानचा पहिला विभाग ऑगस्ट २०२७ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे, तर संपूर्ण कॉरिडॉर २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होऊ शकतो. या मार्गांवरील गाड्या ताशी ३२० किमी पर्यंतच्या वेगाने धावतील. सरकारच्या योजनेत दिल्ली-वाराणसी, हैदराबाद-बंगळूरू आणि चेन्नई-बंगळूरू यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या कॉरिडॉरचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.