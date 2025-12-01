Seawoods–Darave–Karave

Mumbai News: नवी मुंबईकरांनो लक्ष द्या!सीवूड्स-दारावे स्थानकाचे नाव बदलले; रेल्वे मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कारण काय?

Seawoods–Darave–Karave: महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार या स्थानकाचे नाव सीवूड्स-दारावे वरून 'सीवुड्स-दारावे-करावे' असे बदलण्यात येत असून नव्या स्थानकाचा कोड SWDK असा असेल.
रेल्वे मंत्रालयाने नवी मुंबईतील एका महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले आहे. नवी मुंबईला मुंबई महानगर प्रदेशाशी जोडणाऱ्या हार्बर मार्गावरील सीवूड्स-दरावे स्थानकाचे नाव आता अधिकृतपणे बदलण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीवरून रेल्वे मंत्रालयाने या स्थानकाचे नाव बदलून सीवूड्स-दरावे-करावे असे केले आहे

