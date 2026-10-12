मुंबई

रेल्वे प्रवासात प्रवाशांची घुसमट, अपुऱ्या सुविधांमुळे दररोज गर्दीशी सामना; अतिरिक्त लोकलची मागणी

Railway Passenger Crowd: मुंबईतील लोकल रेल्वे प्रवासात प्रवाशांना दररोज गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे अतिरिक्त लोकल सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पालघर : नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी मुंबईत दररोज प्रवास करणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील हजारो प्रवाशांना पहाटे चारपासून सकाळी साडेदहा पर्यंत मुंबईच्या दिशेने केवळ १४ रेल्वेसेवा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अपुऱ्या रेल्वेसेवेमुळे गर्दीचा सामना करावा लागत आहे.

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