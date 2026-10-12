रेल्वे प्रवासात प्रवाशांची घुसमट, अपुऱ्या सुविधांमुळे दररोज गर्दीशी सामना; अतिरिक्त लोकलची मागणी

पालघर : नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी मुंबईत दररोज प्रवास करणाऱ्या पालघर जिल्ह्यातील हजारो प्रवाशांना पहाटे चारपासून सकाळी साडेदहा पर्यंत मुंबईच्या दिशेने केवळ १४ रेल्वेसेवा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अपुऱ्या रेल्वेसेवेमुळे गर्दीचा सामना करावा लागत आहे..परतीच्या प्रवासासाठी सायंकाळी पाच ते रात्री सव्वा अकरादरम्यान ११ सेवा आहेत. त्यापैकी दादरहून दोन, फ्लाईंग राणी, वलसाड एक्स्प्रे, लोकशक्ती एक्स्प्रेस मुंबई सेंट्रलहून सुटतात. उर्वरित गाड्या विरारहून उपलब्ध होतात. मात्र, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये सर्वसाधारण डबे कमी असल्याने दैनंदिन प्रवाशांना लोकलमध्ये चढण्यासाठी कसरत करावी लागते..माजी आयुक्त प्रशासनाच्या रडारवर, कार्यकाळातील १७२ प्रकरणांची चौकशी; पथक नियुक्त.त्यामुळे विरारहून पालघर, बोईसर, वाणगाव, डहाणूच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांना गर्दीमुळे जीव नकोसा होतो. महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकांना अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याने कामाच्या तसेच वैयक्तिक दिनक्रमावर परिणाम झाला आहे..त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने गर्दीच्या वेळेत अतिरिक्त लोकल सोडण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे. पण प्रशासनाकडून फक्त आश्वासनांवर बोळवण केली जात आहे..अतिरिक्त लोकलची मागणीगर्दीच्या वेळेत अतिरिक्त फेन्या, १५ डब्यांच्या लोकल, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये सर्वसाधारण डबे असणे गरजेचे आहे. मात्र, १५ डब्यांच्या लोकलसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा गरजेची आहे.पश्चिम रेल्वेने गर्दीच्या वेळेतील प्रवासीसंख्या, गाड्यांची क्षमता, उपलब्ध सेवांचा अभ्यास करून उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. प्रवाशांना केवळ वेळापत्रकातील गाड्या नव्हे, तर सुरक्षित प्रवास हवा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.