Crime News: रेल्वेत प्रवाशांची लूट करणारी टोळी गजाआड, २२ लाखांचा माल जप्त

मुंबई : मेल-एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या बॅग व पर्स चोरी करणाऱ्या सराईत टोळीचा लोहमार्ग पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत दोन आरोपींना गजाआड करण्यात आले असून त्यांच्या ताब्यातून तब्बल २२ लाख २४ हजार ७६९ रुपये किमतीचा ऐवज, त्यात ३१५ ग्रॅम सोनं व ७२ हजार रुपये रोख रक्कम असा मोठा माल हस्तगत झाला आहे..लोहमार्ग पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ ते २४ मे दरम्यान कोईंबतूर-राजकोट एक्सप्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचा पॅन्टचा खिसा तीक्ष्ण हत्याराने कापून ३ लाख ६० हजारांचा ऐवज लंपास करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. त्यानंतर रेल्वेतील चोरीची कार्यपद्धती सारखी असल्याचे लक्षात येताच कल्याण गुन्हे शाखेने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली..Panvel Municipality: पनवेल महापालिकेची प्रभागरचना जाहीर, इच्छुकांच्या प्रतीक्षेला अखेर पूर्णविराम .२५ ऑगस्ट रोजी मिळालेल्या पक्क्या माहितीवरून पोलिसांनी कल्याण स्टेशन परिसरातून वकार आलम तौकिर खान (३९, रा. गाझीपूर, उत्तर प्रदेश) आणि जुगल किशोर ओमप्रकाश विश्वकर्मा (४१, रा. कानपूर, उत्तर प्रदेश) या दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी आणखी चार साथीदारांसह केलेल्या १६ चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली..१६ गुन्ह्यांचा उलगडाकल्याण, ठाणे, डोंबिवली व कर्जत रेल्वे पोलीस ठाण्यांत दाखल असलेले एकूण १६ गुन्हे उघडकीस आले. या गुन्ह्यांतून सोन्याच्या बांगड्या, अंगठ्या, लॉकेट यांसह मोठी रोख रक्कम जप्त झाली आहे..तिरुपती बालाजीला दान केलेल्या केसांचे काय होते? आश्चर्यचकित करणारं सत्य... .वरिष्ठांचे मार्गदर्शन, पथकाची धडाडीया कारवाईत पोलीस आयुक्त एम. राकेश कलासागर, पोलीस उपायुक्त प्रज्ञा जेडगे व सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र रानमाळे यांचे मार्गदर्शन लाभले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय खेडकर व निरीक्षक रोहित सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिपक पाटील आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. सायबर सेलने तांत्रिक मदत दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.