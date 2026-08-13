Mumbai News : रेल्वे तिकीट तपासणीला आता बॉडी कॅमेऱ्याची नजर! १५ बॉडी कॅमेरे, ३० खास जॅकेट; एसी लोकलमध्ये विशेष देखरेख

- नितीन बिनेकरमुंबई - ‘तिकीट दाखवा’ म्हणताना होणारा वाद... तिकीट तपासणीवरून प्रवासी आणि टीसीमध्ये होणारी शाब्दिक चकमक... अशा प्रसंगांवर आता बॉडी कॅमेऱ्याची नजर असणार आहे. पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाने तिकीट तपासणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी बॉडी-वॉर्न कॅमेरे आणि खास डिझाइन केलेली जॅकेट तयार करण्याचा प्रयोग हाती घेतला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १५ बॉडी कॅमेरे आणि ३० विशेष जॅकेट तयार करण्यात येत असून, एसी लोकलमधील तिकीट तपासणीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.‘नमस्ते अभियान’अंतर्गत हा उपक्रम राबविला जात आहे. तिकीट तपासणी करताना कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांशी सौजन्यपूर्ण आणि व्यावसायिक पद्धतीने संवाद साधावा, तसेच तपासणीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, हा त्यामागील उद्देश आहे..कॅमेऱ्यात कैद होणार ‘तिकीट तपासणी’तिकीट तपासणीदरम्यान घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना तसेच कर्मचारी आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद बॉडी कॅमेऱ्यात ध्वनिचित्रासह रेकॉर्ड केला जाणार आहे. कॅमेऱ्यातील रेकॉर्डिंग एसडी कार्डवर साठविले जाणार असून, विशेष घटनांमधील फुटेजचे नियमित परीक्षण केले जाणार आहे.एखाद्या वादाच्या प्रसंगी नेमके काय घडले, कर्मचाऱ्याने किंवा प्रवाशाने कोणती भूमिका घेतली, याची वस्तुनिष्ठ माहिती या रेकॉर्डिंगमुळे उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे तक्रारींची पडताळणी आणि घटनांचे परीक्षण करणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे..टीसीच्या अंगावरच ‘मोबाइल ऑफिस’!या उपक्रमातील सर्वांत वेगळी बाब म्हणजे तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेले विशेष जॅकेट. हे केवळ गणवेशाचा भाग नसून, कर्मचाऱ्यांसाठी जणू ‘मोबाइल ऑफिस’ ठरणार आहे.जॅकेटमध्ये एचएचटी, ईएफटी मशीन, ओळखपत्र, नावाची पाटी आणि अन्य तिकीट तपासणी साहित्य ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कप्पे देण्यात आले आहेत. जॅकेटच्या पुढील भागात बॉडी कॅमेरा बसविला जाणार असून, त्यासोबत मायक्रोफोन आणि आवाजवर्धक यंत्रणेचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.कॅमेऱ्याच्या वायर आणि इतर उपकरणे शक्यतो प्रवाशांच्या नजरेस पडणार नाहीत, अशा पद्धतीने जॅकेटची रचना करण्यात आली आहे..घाम, पाऊस... तरीही ‘ऑन ड्युटी’मुंबईतील उकाडा आणि पावसाळ्याचा विचार करून जॅकेटसाठी लवकर वाळणाऱ्या मायक्रोफायबर कापडाचा वापर करण्यात येणार आहे. दिवसभर प्रवाशांमध्ये फिरून तिकीट तपासणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जॅकेट आरामदायी ठरावे, यावरही भर देण्यात आला आहे.एसी लोकलवर विशेष लक्षएसी लोकलमध्ये तिकीट तपासणी करताना प्रवाशांशी होणारा संवाद अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक ठेवण्यावर या प्रयोगात विशेष भर दिला जाणार आहे. सुरुवातीला मर्यादित संख्येने कॅमेरे आणि जॅकेट वापरून त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासला जाणार आहे.प्रायोगिक उपक्रमाच्या अनुभवाचा आढावा घेतल्यानंतर भविष्यात बॉडी कॅमेरा आणि विशेष जॅकेटचा वापर आणखी मोठ्या प्रमाणावर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे..‘नमस्ते’पासून ‘कॅमेऱ्या’पर्यंत...प्रवाशांशी सौजन्यपूर्ण संवाद साधण्याचा संदेश देणाऱ्या ‘नमस्ते अभियानाला’ आता तंत्रज्ञानाची जोड मिळत आहे. त्यामुळे तिकीट तपासणी केवळ दंडात्मक कारवाई न राहता अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उत्तरदायी करण्याचा प्रयत्न म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे..टीसीचे असे असणार ‘स्मार्ट जॅकेट’- बॉडी कॅमेरा - तपासणीचे रेकॉर्डिंग- मायक्रोफोन - संवादाचे ध्वनिमुद्रण- एचएचटी कप्पा - मशीन ठेवण्यासाठी- ओळखपत्र व नावाची पाटी- आवाजवर्धक यंत्रणा- अतिरिक्त साहित्याचे कप्पे- उपकरणांच्या वायर लपविण्याची विशेष रचना१५ कॅमेरे - ३० जॅकेट - एसी लोकलवर नजर१५ - प्रायोगिक तत्त्वावर बॉडी कॅमेरे३० - विशेष डिझाइन केलेली जॅकेटविशेष भर - एसी लोकलमधील तिकीट तपासणी.बॉडी कॅमेरे आणि विशेष जॅकेटच्या वापरामुळे तिकीट तपासणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होण्यास मदत होईल. तपासणीदरम्यान घडणाऱ्या घटनांचे वस्तुनिष्ठ रेकॉर्ड उपलब्ध राहिल्याने प्रवाशांचा विश्वास वाढेल. त्याचबरोबर तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि उत्तरदायित्वही अधिक बळकट होईल. या प्रायोगिक उपक्रमातून मिळणारे अनुभव आणि निष्कर्ष विचारात घेऊन भविष्यात ही व्यवस्था अधिक व्यापक स्वरूपात लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.- विनीत अभिषेक, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिम रेल्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.