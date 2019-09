बोईसर परिसरात संततधार सुरूच

बोईसर : बोईसरमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे जनजीवन पुन्हा एकदा विस्कळित झाले. रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे काही ठिकाणी वाहतूक बंद झाली असून कोंडीमुळे नागरिकांच्या त्रासात भर पडली. शुक्रवारपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसाने बोईसरमध्ये पुन्हा हजेरी लावल्याने आधीच खड्डेमय झालेल्या रस्त्यांवर पावसाचे पाणी साचले. यामुळे खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने अनेक दुचाकीस्वार अपघातग्रस्त झाले. बोईसर-सरावली, बोईसर-चिल्हार, चिंचणी-वाणगाव हे रस्ते काहीकाळ बंद झाले होते; तर त्यामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीने नागरिक हैराण झाले. शेतकऱ्यांसाठी ओल्या दुष्काळाची भीती असून भातपीकात दाणे भरू लागल्याने जोरदार पावसाच्या तडाख्याने उभे पीक आडवे होऊ लागले आहे. त्यामुळे मोठ्या नुकसानाची चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.

