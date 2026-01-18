Raj K Purohit: लेकानं नगरसेवकपदाचा गुलाल उधळला, वडिलांचं दुसऱ्या दिवशीच निधन; राजकारणातील बडा नेता काळाच्या पडद्याआड

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. मुंबई भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि उत्तर भारतीयांचे नेते अशी ओळख असणारे ज्येष्ठ नेते राज के पुरोहित यांचे निधन झाले आहे. ७१ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला असून या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री राज पुरोहित यांचं काल रात्री निधन झालं. गेल्या काही दिवसांपासून राज पुरोहित यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयात त्यांचे उपचार सुरु होते. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपचारादरम्यानच त्यांचे दुर्दैवी निधन झाले..मुंबईच्या आर्थिक नाड्या BJP कडेच, MIM ची मुसंडी; BMC चा निकाल काय सांगतो?, Sakal News | Marathi News .राज पुरोहित यांचे भाजपाच्या विस्तारामध्ये मोठं योगदान असून त्यांनी काही काळ भाजपाचं प्रदेशाध्यक्षपद सांभाळलं होतं. तसेच १९९५ साली शिवसेना-भाजपा युती सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद देखील मिळालं होतं. नुकत्याच झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक २२१ मधून राज पुरोहित यांचा मुलगा आकाश पुरोहित विजयी झाला होता. मात्र मुलाच्या यशाच्या जल्लोषानंतर दुसऱ्या दिवशीचं राज पुरोहित यांचं निधन झालं..बडा नेता काळाच्या पडद्याआडराज पुरोहित हे एकेकाळी मुंबई भाजपमधील सामर्थ्यशाली नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. दक्षिण मुंबईत त्यांचा मोठा दबदबा होता. परंतु त्यांच्या निधनाने एक अनुभवी, अभ्यासू आणि जनतेशी नाळ जोडलेला नेता काळाच्या पडद्याआड गेला असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात ही मोठी हानी मानली जात आहे..Local Megablock: पुढील काही तास मुंबईकरांचे होणार हाल! मेगाब्लॉकमुळे लोकलचे वेळापत्रक कोलमडणार; तब्बल १२० फेऱ्या रद्द राहणार.दरम्यान, राज के. पुरोहित यांचे पार्थिव आज म्हणजेच रविवारी, दिनांक 18 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00 या वेळेत राजहंस बिल्डिंग, जी रोड, मरीन ड्राइव्ह, मुंबई येथे अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.