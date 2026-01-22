मुंबई

BMC Election: ठाकरे बंधूंची युती निष्‍प्रभ! राज्यातील १२ महापालिकांत भोपळा फोडण्यातही अपयश

Thackeray Brothers Alliance: महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्ये ठाकरे बंधूंनी युतीने निवडणूक लढवली आहे. मात्र असेअसले तरीही त्यांना मुंबई सोडून इतर क्षेत्रांत अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.
Thackeray brothers' alliance ineffective

Thackeray brothers' alliance ineffective

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांमध्ये नवी राजकीय समीकरणे पाहायला मिळाली. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीने मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली असली, तरी मुंबई वगळता इतर क्षेत्रांत त्यांना अपेक्षित यश मिळवता आले नाही.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Mumbai
Thackeray brothers election

Related Stories

No stories found.