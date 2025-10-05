Mumbai Politics: तीन महिन्यांत ५ भेटी… ठाकरे बंधुंची युती पक्की की अजूनही चर्चा? पाहा सर्वात चर्चेत असलेली राजकीय भेटीची टाइमलाइन

महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंमधील जवळीक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बऱ्याच काळापासून वेगळे असलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे रविवारी (५ ऑक्टोबर) एका कौटुंबिक कार्यक्रमात एकत्र दिसले. हा कार्यक्रम मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील एमसीए क्लबमध्ये झालेल्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या नातवाच्या नामकरण समारंभाचा होता..उद्धव ठाकरे त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि मुलगा आदित्य ठाकरे यांच्यासह कुटुंबासह या समारंभाला उपस्थित होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे हे देखील त्यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे यांच्यासह उपस्थित होते. ठाकरे कुटुंबातील दोन्ही भावांना एकाच व्यासपीठावर पाहून कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्यांना आश्चर्य वाटले, तर या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. अलिकडेच दोन्ही भाऊ समोरासमोर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; गेल्या तीन महिन्यांत ही त्यांची पाचवी भेट आहे..Election Preparations 2025: पहिला गुलाल झेडपीचा की नगरपरिषदांचा? दिवाळीनंतर उमेदवारी अर्जाला सुरुवात होण्याची शक्यता.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि मनसे हे दोन्ही पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका निवडणुकांसाठी संभाव्य युतीबाबत चर्चा करत आहेत. दोन्ही गट एका नवीन भागीदारीकडे वाटचाल करत आहेत. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की या वारंवार होणाऱ्या भेटींवरून ठाकरे कुटुंबातील दोन्ही गट आता त्यांचे जुने मतभेद विसरून नवीन भागीदारीकडे वाटचाल करत आहेत याचे थेट संकेत मिळतात..याआधी ठाकरे बंधुंमध्ये कधी भेटी झाल्या?५ जुलै २०२५ रोजी, दोन्ही भाऊ एका मराठी भाषेच्या महोत्सवात एकत्र मंचावर आले. २७ जुलै २०२५ रोजी राज ठाकरे यांनी 'मातोश्री'वर जाऊन उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी उद्धव ठाकरे यांनी दोन दशकांनंतर पहिल्यांदाच राज ठाकरेंच्या गणेशोत्सवाला हजेरी लावली. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी गणेश मुहूर्ताच्या वेळी दोघांमध्ये आणखी एक औपचारिक बैठक झाली..Ramdas kadam : रामदास कदम यांचा आणखी एक खळबळजनक दावा, थेट उद्धव ठाकरेंना आव्हान .आज, ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, संजय राऊत यांच्या कौटुंबिक कार्यक्रमात ठाकरे कुटुंब एकत्र दिसले. या वारंवार होणाऱ्या भेटींमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ठाकरे बंधू आगामी महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढवू शकतात अशी चर्चा आहे. जर असे झाले तर महाराष्ट्राची राजकीय घडी पूर्णपणे बदलू शकते. ठाकरे बंधूंमधील ही वाढती जवळीक केवळ कौटुंबिकच नाही तर आगामी निवडणूक आघाडीतही मोठी भूमिका बजावू शकते, असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.