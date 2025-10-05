मुंबई

Mumbai Politics: तीन महिन्यांत ५ भेटी… ठाकरे बंधुंची युती पक्की की अजूनही चर्चा? पाहा सर्वात चर्चेत असलेली राजकीय भेटीची टाइमलाइन

Thackeray Brothers Meet: आज पुन्हा राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात भेट पुन्हा भेट झाली आहे. त्यांच्यात अर्धा तास चर्चा झाली आहे. यानंतर राजकीय वर्तुळात आता चर्चांना उधाण आले आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंमधील जवळीक पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बऱ्याच काळापासून वेगळे असलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे रविवारी (५ ऑक्टोबर) एका कौटुंबिक कार्यक्रमात एकत्र दिसले. हा कार्यक्रम मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील एमसीए क्लबमध्ये झालेल्या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या नातवाच्या नामकरण समारंभाचा होता.

