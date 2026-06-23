मुंबई

विधानसभेत मराठीची अब्रू गेली, राज ठाकरेंचा नार्वेकरांवर हल्लाबोल, सत्ताधाऱ्यांची पोलखोल! म्हणाले, मराठी माणसाने विचार करावा ... VIDEO

Raj Thackeray Criticizes Assembly Proceedings Over Marathi Language Controversy : दीनानाथांना ‘दीनदयाल’ म्हणत शोकप्रस्तावात गोंधळ, भाजपच्या खोगीरभरतीवर राज ठाकरेंची टीका; विधानसभेत मराठी भाषेच्या गळचेपीविरोधात मनसेचा तीव्र निषेध
Raj Thackeray Slams Rahul Narwekar Over Marathi Language Row in Assembly

Raj Thackeray Slams Rahul Narwekar Over Marathi Language Row in Assembly

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्र विधानसभेत पद्मविभूषण पुरस्कार विजेती आशाताई भोसलेंच्या निधनानिमित्त मांडण्यात आलेल्या शोकप्रस्तावाच्या वेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठी भाषेचा जो अनादर केला, त्यामुळे संपूर्ण मराठी अस्मितेला धक्का बसला आहे, असे म्हणत राज ठाकरे यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करताना, सभागृहातील घटनाक्रमाची सविस्तर टीका केली.

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Raj Thackeray
Rahul Narvekar
MNS Chief Raj Thackeray