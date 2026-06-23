विधानसभेत मराठीची अब्रू गेली, राज ठाकरेंचा नार्वेकरांवर हल्लाबोल, सत्ताधाऱ्यांची पोलखोल! म्हणाले, मराठी माणसाने विचार करावा ... VIDEO

महाराष्ट्र विधानसभेत पद्मविभूषण पुरस्कार विजेती आशाताई भोसलेंच्या निधनानिमित्त मांडण्यात आलेल्या शोकप्रस्तावाच्या वेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठी भाषेचा जो अनादर केला, त्यामुळे संपूर्ण मराठी अस्मितेला धक्का बसला आहे, असे म्हणत राज ठाकरे यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करताना, सभागृहातील घटनाक्रमाची सविस्तर टीका केली..अध्यक्षांच्या उच्चारात मराठीचा बळीशोकप्रस्ताव वाचताना राहुल नार्वेकर यांनी मराठी भाषेची अक्षरशः चिरफाड केल्याचे दृश्य विधानसभेत घडले. कागदावर लिहिलेला मजकूर त्यांना नीट वाचताच आला नाही. उच्चार इतके विकृत झाले की, ऐकणाऱ्यांना संताप आणि उद्वेग दोन्ही एकवटले. प्रस्ताव स्वाहिली किंवा हिब्रू भाषेत मांडला असता तरी त्यात काही फरक पडला नसता, अशी टीका करत राज ठाकरे म्हणतात की, नार्वेकरांचे मराठी इतके अपुरे आहे की, अन्य कोणतीही भाषा वापरली तरी त्याच परिस्थितीला सामोरे जावे लागले असते..नावांमध्ये गोंधळ; कोणालाही आक्षेप नाहीया शोकप्रस्तावादरम्यान आणखी एक गंभीर चूक घडली. दीनानाथ मंगेशकर यांचा उल्लेख करताना नार्वेकर यांनी ते ‘दीनदयाल मंगेशकर’ असे म्हटले. दीनदयाल उपाध्याय यांचे नाव मिसळून त्यांनी मराठी वाचन केले. सभागृहात उपस्थित असलेल्या अनेक ज्येष्ठ आमदारांपैकी एकाही सदस्याला यावेळी आक्षेप घ्यावा असे वाटले नाही. या घटनेवरून सभागृहातील गांभीर्य आणि जागरुकतेचा अभाव स्पष्ट झाला..भाजपची खोगीरभरती आणि सभागृहाची अवस्थाभाजपने सुरू केलेल्या खोगीरभरतीमुळे अशा अयोग्य व्यक्ती महत्त्वाच्या पदांवर येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती आले धुपाटणे’ अशी अवस्था झाल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले. देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित होते की नाही, हे स्पष्ट नसले तरी, त्यांना या घटनेची फारशी दखल घेण्याची गरज भासली नसती, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील महान व्यक्तींच्या श्रद्धांजलीचे महत्व आणि गांभीर्य समजणे आवश्यक आहे, असे ठाकरे यांनी अधोरेखित केले..Aditya Thackeray: "स्वतःच्या खात्याची माहिती नाही, उत्तर द्यायलाही भीती!" आदित्य ठाकरेंचा शिंदेंवर घणाघात, सभागृहावर बहिष्कार.मुख्यमंत्री शिंदेंचीही अनास्था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाशी काहीच देणे-घेणे नसल्याचे चित्र आहे. मराठी भाषेच्या अभ्यासाचे त्यांचे विमान ५० हजार फूट उंचीवर उडत असल्याने, त्यांना या मुद्द्याची जाणीव होणे शक्य नाही. महाराष्ट्राच्या सद्य:स्थितीचे हे प्रतिबिंब आहे. पूर्वीच्या अध्यक्षांची परंपरा आणि सध्याचे चित्र विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाची गौरवशाली परंपरा आहे. गणेश वासुदेव माळवणकर, दत्तात्रय काशिनाथ कुंटे, अरुणभाई गुजराथी, बाळासाहेब भारदे आणि दिलीप वळसे पाटील यांसारख्या दिग्गजांनी या पदाची शान वाढवली. अलिबागमधून येणारे नार्वेकर यांच्या कार्यकाळात ही परंपरा किती खालावली आहे, हे स्पष्ट दिसते. विधिमंडळाचे कामकाज ऐकण्यास आणि पाहण्यास आतापर्यंत आकर्षक वाटे, परंतु आता ते सुमार दर्जाचे झाले आहे. https://www.youtube.com/watch?v=NE0dt6kcpUQ.भाषेची गळचेपी; तीनही स्तरांवरूनमराठी भाषेवर हिंदी लादण्यातून केंद्राकडून, परप्रांतीय प्रवाहातून राज्यात आणि आता स्वतः विधानमंडळाकडूनही गळचेपी होत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. यामुळे सर्वाधिक चीड येते. कालच्या शोकप्रस्तावात नार्वेकर यांनी आशाताईंच्या निधनाऐवजी मराठी भाषेच्या निधनाचा शोकप्रस्ताव मांडला, अशी खंत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. एकाही सदस्याने याला विरोध केला नाही.मराठी माणसाने विचार करावामहाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. मराठी माणसाने विचार करावा की, आपण कोणत्या प्रकारच्या माणसांना आणि सरकारला निवडून देत आहोत. विधानसभेत मराठीला रस्त्यावर सांडून त्यावर बेजबाबदार बुलडोझर फिरवणाऱ्या वृत्तीचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निषेध करत आहे..Raj Thackeray: देश मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर... पर्यावरण बदलामुळे अर्थव्यवस्थेलाही बसणार फटका; राज ठाकरेंचा गंभीर इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.