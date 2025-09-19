मुंबई

Raj Thackeray: पक्षफुटीनंतर पहिल्यांदा राज ठाकरेंचा मनसैनिकांशी संवाद, कानमंत्र देत म्हणाले...

Municipal Election: पक्षफुटीनंतर प्रथमच राज ठाकरे यांनी अंबरनाथ आणि कल्याण डोंबिवलीतील मनसैनिकांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारीला लागा असा कानमंत्र कार्यकर्त्यांना दिला.
Raj Thackeray

Raj Thackeray

ESakal
शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी अंबरनाथ आणि कल्याण डोंबिवली येथील मनसैनिकांशी संवाद साधला. पक्षफुटीनंतर प्रथमच राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहून तयारीला लागा असा कानमंत्र त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
Mumbai
mns
mns party
kalyan
Maharashtra Politics
Mumbai BMC Elections
Municipal election
MNS Chief Raj Thackeray
mumbai politics
Dombivli
bmc election
Dombivli politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com