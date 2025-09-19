Raj Thackeray: पक्षफुटीनंतर पहिल्यांदा राज ठाकरेंचा मनसैनिकांशी संवाद, कानमंत्र देत म्हणाले...

डोंबिवली : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी अंबरनाथ आणि कल्याण डोंबिवली येथील मनसैनिकांशी संवाद साधला. पक्षफुटीनंतर प्रथमच राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहून तयारीला लागा असा कानमंत्र त्यांनी कार्यकर्त्यांना दिला. .मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे शुक्रवारी सकाळी अंबरनाथ आणि कल्याण शहराच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी उल्हासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली मधील मनसे कार्यकर्त्याची बैठक घेत संवाद साधला आणि येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. यावेळी मनसे नेते राजू पाटील, अविनाश जाधव, अभिजित पानसे, माजी आमदार प्रकाश भोईर यांसह माजी लोकप्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अध्यक्ष राज यांचे कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. या भेटीमुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे..Mumbai News: नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘जीवदानी’वर तिसऱ्या डोळ्याची नजर, वाहतुकीतही बदल.मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना आदेश दिले की निवडणूकीच्या तयारीला लागा. युती आघाडी की बाकी काय ते नंतर सांगतो. या शहरात मनसेची आपली ताकद आहे, ती आता आणखी बळकट करा. निवडणूक याद्यांवर काम करा, बूथ टू बूथ माणसे निवडा त्यावंर काम करा. मतदार याद्या वारंवार चाळा. सर्वप्रथम मतदार यादीवर काम करण्याची आवश्यकता आहे. मतदारांची योग्य माहिती मिळवून तिचा सखोल अभ्यास करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डुप्लिकेट मतदारांच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याची राज ठाकरेंनी सूचना केली. .त्याचपुढे प्रत्येक इच्छुक पदाधिकाऱ्याने नवीन मतदारांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तुमच्या प्रभागात ग्राउंड लेव्हलवर जाऊन काम करा, मतदार याद्यांचा सविस्तर अभ्यास करा, हे केल्यास विजय निश्चित आहे. याचबरोबर त्यांनी सांगितले की, विघानसभा निवडणूकीत शरद पवारांच्या पक्षाला किती मतदान मिळाले आणि शिंदेंच्या पक्षाला किती मतदान मिळाले यावरुन अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात..Sanjay Raut: संजय राऊतांना घरात घुसून मारू, शिंदेसेनेच्या आमदारांची थेट धमकी; राजकारणात वाद पेटणार.मनसेचा मतदार आहे मनसेला मतदारांनी मतदान केल आहे. मशीन मध्ये काय केल ते मला माहित नाही. त्यासाठी मतदार याद्या चाळा मतदार शोधा आणि 30 सप्टेंबर पर्यंत मला बीएलओ बूथ लेव्हलची माहिती द्या. येत्या 5 ऑक्टोबरनंतर मतदार यादी संदर्भात शिबिर आयोजित केले जाणार आहे, त्याची माहिती लवकरच जाहीर केली जाईल असे ही ते म्हणाले..कल्याण येथील गुरुदेव ग्रँड हॉटेल च्या प्रवेशद्वारावर असलेल्या कर्नाटक येथील दशावतारातील एका मूर्तिचे त्यांनी कौतुक करत माहिती जाणून घेतली. कर्नाटक मध्ये कथक करताना अर्जुनाचा अवतार घेणाऱ्या दशावतारातील तो एक अवतार असल्याची माहिती त्यांना यावेळी देण्यात आली. त्यांनी त्याचे कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.