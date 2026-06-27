Jain Community : मालाडमधील 'त्या' वादग्रस्त प्रकरणावर अखेर पडदा! जैन समाजाचे शिष्टमंडळ 'शिवतीर्थ'वर; राज ठाकरेंना सुपूर्द केला लेखी माफीनामा

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मालाड येथील जिरेटोपाच्या प्रतिकृतीवर जैन समाजाचा झेंडा लावल्याच्या वादग्रस्त घटनेनंतर निर्माण झालेला तणाव अखेर शांत झाला (Malad Shivaji Maharaj replica controversy) आहे. जैन समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या ‘शिवतीर्थ’ या निवासस्थानी भेट घेतली. .या भेटीदरम्यान घडलेल्या प्रकाराबद्दल जैन समाजाच्या वतीने राज ठाकरे यांच्याकडे लेखी माफीनामा सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी ठाकरे यांनी मराठी अस्मिता, राजकीय हस्तक्षेप यावरून शिष्टमंडळाला चांगलाच दम भरला..भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने घडलेल्या प्रकाराबद्दल मनसे प्रमुखांकडे दिलगिरी व्यक्त केली. ‘कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावण्याचा किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अस्मितेला ठेच पोहोचवण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता,’ असे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी राज ठाकरे यांना दिली..SARTHI Scheme : UPSC मध्ये 140 तर MPSC मध्ये 1200 विद्यार्थी यशस्वी; 'सारथी' संस्थेने मराठा तरुणांचे स्वप्न कसे केले साकार? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं....राज ठाकरे म्हणाले, ‘‘मुंबईत रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारण्याचे समोर येत आहे. यामुळे जैन आणि मराठी समाजात विनाकारण वाद होत आहेत. त्यामुळे पक्षांच्या नादी लागून आमच्यावर येऊ नका. आमचे भडकले तर... खूप भडकतील! ‘वर’ दोन गुजराती बसलेत म्हणजे आम्ही काय वाट्टेल ते करू, तर हे चालणार नाही. जैन समाजाच्या धार्मिक कार्याला विरोध नाही. तुमच्या धर्मगुरूंच्या स्वागतासाठी कार्पेट टाका आणि नंतर काढून टाका. सार्वजनिक ठिकाणी पांढरे पट्टे मारण्यासारखे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.